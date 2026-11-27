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Milan'ın Olympiacos deplasmanında kazandığı Avrupa Ligi maçının son dakikalarında Diego Moreira'nın attığı ve skoru 4-2'ye getiren gol Milan'ın 22 numarasının gol sevincini kutlama biçimi nedeniyle tartışma yarattı. Bu sevinç gösterisi, Yunan ekibinin oyuncularının hemen tepki vermesine yol açtı ve gerginliği artırdı.

Golü attıktan sonra Moreira, Olympiacos taraftarlarının bulunduğu bölüme yöneldi ve deplasman taraftarlarına ayrılan tribünün tam önüne geldi. Burada birkaç saniye hareketsiz durarak doğrudan Yunan taraftarlara baktı. Ardından bir dizi hareket yaptı ve bunlar, attığı golün ardından gelen sıradan bir sevinç gösterisi olarak yorumlanmadı. Belçikalı oyuncu önce birinin kapıyı çalmasını taklit etti, sonra da tribünlerden yükselen protestoları duymadığını vurgulamak istercesine elini kulağına götürdü. Son olarak bacağıyla kapıyı kırma hareketi yaparak sevincini tamamladı.

Yunan oyuncuların tepkisi neredeyse anında geldi: Bazıları, açıklama istemek için Moreira'ya yaklaştı ve rakip taraftarlara yönelik fazlasıyla kışkırtıcı buldukları gol sevincinden duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Moreira'ya özellikle Saliakas ve Joao Silva yaklaştı ve Milanlı oyuncuyla yüz yüze konuşmaya çalıştı. İtişmelerin ve kısa süreli sinirli anların yaşandığı olayda, tartışmanın daha sert bir kavgaya dönüşme riski doğdu. Neyse ki gerginlik yalnızca birkaç dakika sürdü ve taraflar kısa sürede sakinleşerek olayın daha fazla büyümesini önledi.

Ancak konu son düdükle kapanmadı. Maçın ardından Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, yaşananlar hakkında açıklama yaptı: "Bir daha olmayacak. Moreira genç bir oyuncu, olgunlaşması gerekiyor. Aynısı bizim taraftarlarımıza yapılsa bundan hoşlanmayacağımızı biliyoruz. Bu benim sorumluluğum, ama o bunu kötü niyetle yapmadı. Özür diliyorum". Portekizli teknik direktör böylece yaşananlarda sorumluluğun bir kısmını üstlendi.

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Moreira'nın kasıtlı olarak hakaret etmek istemediğini belirten Amorim, benzer olayların gelecekte tekrarlanmaması gerektiğini de vurguladı. Genç Belçikalı oyuncuya verilen mesaj netti.