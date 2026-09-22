Milan’da Moreira’dan büyük etki: sezonun bu başlangıcında takımın en golcü oyuncusu o

Diego Moreira, son 2 maçta sadece 67 dakikada attığı üç golle şu anda Milan'da gündemin adamı. 2004 doğumlu hücum kanat oyuncusu, şu anda üç golle Milan'ın en skorer ismi konumunda; iki gollü Alphadjo Cisse ve Adrien Rabiot onu takip ediyor. Amorim'in onu ideal Milan'ında ilk 11'de ne zaman ve nerede kullanacağını anlamayı beklerken, Belçika Milli Takımı oyuncusu tek bir lig sezonundaki gol rekoruna ulaşmaktan bir gol uzakta: geçen sezon Strasbourg formasıyla 4 gol atmıştı, bir önceki sezonda ise sadece 2.