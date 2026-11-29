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Milan, pazartesi akşamı Cagliari'de teknik direktör Pisacane'nin çalıştırdığı takımla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlamak için bu sabah bir araya geldi. Hücum hattından çok iyi haberler var: Milan, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları darbeye bağlı sakatlıklardan tamamen iyileşen iki forveti Ramos ve Camarda ile Sardinya'ya gidecek.

Öte yandan Luka Modric, Milanello'da kalacak: Parma ve özellikle Sunderland, Napoli ve Como ile oynanacak önemli maçlar nedeniyle Milan sağlık ekibi ve oyuncunun kendisi durumun kötüleşmesi riskini almak istemiyor ve hedef, Modric'in gelecek pazar gününe kadar iyileşmesi.

Bartesaghi de sağ bacağındaki peritendinit nedeniyle kadroya alınmadı. Henüz ideal fiziksel durumuna kavuşamayan Pavlovic de forma giyemeyecek. Dörtlü savunmanın solunda, haftalar geçtikçe değerli bir seçenek hâline gelen genç Fransız Diawara'nın oynaması bekleniyor. Olympiacos maçında oyuna girdikten sonra gösterdiği başarılı performansın ardından Tomori'ye ise savunmanın merkezinde şans verilecek. Değişmez isim De Winter'la birlikte oynayacak. Sağda ise eski Lazio oyuncusu Gila yer alacak.

Modric'in yerine Jashari, orta sahada Musah'la birlikte oynayacak. Kanatlarda Moreira ve Pulisic'in yerlerini koruması beklenirken Rabiot, orta saha ile Goncalo Ramos arasında bağlantı kurmakta serbest olacak. Atina'da Olympiacos'a karşı alınan galibiyette öne çıkan Cisse ve Hutchinson ise maçın ilerleyen bölümünde katkı vermeye hazır olacak.

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Amorim, pazartesi günkü maç için Milan Futuro'dan tam 5 oyuncu çağırmaya karar verdi: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani.