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AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Milan'da Modric'in yeri doldurulamaz, ancak geleceğe de bakılıyor: Amorim ve Cardinale'nin radarındaki üç orta saha oyuncusu

AC Milan

Luka Modric, 41 yaşında Serie A'da hâlâ sözünü geçiriyor ve Amorim'in Milan'ı için kesinlikle vazgeçilmez. Ancak Milan'ın geleceği ve Modric sonrası dönemi de düşünme sorumluluğu var.

Scout ekibi, Ruben Amorim'in futbol anlayışına uygun oyuncuları bulmak için İngiltere, İspanya, Belçika ve Fransa'da yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon için ihtiyaçlardan biri de gerekirse Luka Modric'in yerini alabilecek doğru oyuncuyu belirlemek: Hırvat efsanenin sözleşmesi Temmuz 2027'de sona eriyor ve Milan'daki kariyerine devam edip etmeyeceğine kendisi karar verecek.

Edinilen bilgilere göre Milan'ın transfer ekibinin büyük ilgi gösterdiği üç oyuncu var. Bunlardan biri, Premier League'de herkesi etkileyen Bournemouth'lu Alex Scott. Arsenal ve Chelsea'nin de onun peşine düşmesi tesadüf değil. 2003 doğumlu oyuncu, teknik direktör Thomas Tuchel'in beğenisini kazandığı için İngiltere millî takımına dahil edildi. Ancak önemli bir engel var: Bournemouth onun için yüksek bir bedel istiyor. İngiltere'de 100 milyon avroluk bir değerlemeden söz ediliyor.

Ancak tek isim o değil. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken bir diğer oyuncu da Brighton'dan Yasin Ayari. Hem ön libero olarak hem de santrforun arkasında üst düzey performans sergileyebilen, çok yönlü bir orta saha oyuncusu. İsveçli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erdiği için önemli bir fırsata dönüşebilir. Ancak İngiliz kulübünün sözleşmeyi tek taraflı olarak 2028'e kadar uzatma hakkı bulunuyor. İsveçli orta saha oyuncusu, Milan'ın oldukça ilgisini çekiyor.

Milan yöneticilerinin listesinde bir isim daha var: Adem Zorgane. Union-Saint Gilloise forması giyen 2006 doğumlu Cezayirli oyuncu, fizik gücünü iyi teknik özelliklerle birleştiriyor. Milan scoutları, Senegalli savunmacı Sylla'yı da izlemek için Union Saint Gilloise'ın birkaç maçını takip etti.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

Adem Zorgane, fizik gücünün yanı sıra oyunu yönlendirme becerisinden de yararlanan, pas oyununda başarılı modern bir orta saha oyuncusu. Hem savunmanın önünde ön libero olarak hem de hücuma koşular yapan bir iç orta saha oyuncusu olarak görev yapabiliyor. Takımın oyun kurulumunda başlangıç noktası o. Pres yaparken topsuz oyunda da etkili olabiliyor. Taktiksel pozisyon alma becerisi çok iyi ve bu nedenle geçiş oyununda da oldukça değerli.

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