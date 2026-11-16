Milan'da Maignan'ın yokluğunda kaleci planı: Terracciano'nun dönüşü, Torriani ve 23 yaş altı takım

"Parlama zamanı": Lorenzo Torriani, kendini gösterme fırsatı bulacak. Bu kez ligde, Frosinone karşısında. 5 Kasım'da Ferencvaros'a karşı oynadığı son maçta önemli kurtarışlar yapmış, ancak Macar ekibinin ilk golünde de hata yapmıştı. Fransa-Türkiye maçında oyuna devam edemeyen Maignan'ın yerine ilk 11'de başlayacak.

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Pazartesi sabahı Maignan'ın durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi: Kaleci, sağ kalçasının adduktor bölgesinde ağrı hissetti. Fransa sağlık ekibi, 1995 doğumlu oyuncunun durumu hakkında bilgi vermek için Milan'ın doktoruyla iletişime geçti.

Maignan'ın yaşadığı sorunun boyutunu kesin olarak belirlemek için 17 Kasım Salı sabahı Milan tarafından tetkikleri yapılacak. Sürpriz olmazsa Frosinone karşısında oynayamayacak ve görev, geçen yaz Pietro Terracciano'nun önüne geçerek Fransız kalecinin yedeği olarak belirlenen Torriani'ye düşecek. Terracciano ise omuzundaki sorun nedeniyle bir aydan uzun süredir sahalardan uzak, ancak bu hafta takımla çalışmalara dönmesi bekleniyor.

Terracciano'nun iyileşip iyileşmemesinden bağımsız olarak Torriani, Serie A'daki ilk maçına çıkacak. A takıma uzanan yolculuğundaki dönüm noktası, sakatlık nedeniyle Mike Maignan'ın yerine oyuna girdiği 17 Eylül 2024 günüydü. San Siro'da Liverpool ile oynanan ve Reds'in 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçındaki o an, onun profesyonel düzeydeki ilk maçıydı. Şimdi ise Serie A'da büyük bir fırsat yakalayacak. Milan, 26 Kasım'da Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçta Pire'de Olympiacos ile karşılaşacak; 30 Kasım'da ise Cagliari deplasmanına çıkacak. Milan'ın genç kalecisinin bu iki maçta da oynaması bekleniyor. Üçüncü kaleci rolü içinse Bouyer ile Pittarella arasında rekabet var.