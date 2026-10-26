Milan'da Loftus-Cheek'in sakatlığına ilişkin tetkik sonucu belli oldu: Sahalara dönüş süresi

Udinese deplasmanındaki galibiyetle ligde 18 puana ulaşan Milan, çarşamba günü saat 18.30'da San Siro'da Bologna ile, cumartesi akşamı saat 20.45'te ise derbide Inter ile karşılaşacak. Sakatlıklarla ilgili olarak öğleden sonra Ruben Loftus-Cheek'in sağlık durumuna ilişkin önemli bir güncelleme geldi.





SAKATLIK - İngiliz orta saha oyuncusu, dün Udinese ile Milan arasında oynanan maçta sol uyluğunun iç tarafındaki fleksör kaslardan birinde lezyon yaşadı. İki hafta sonra kontrol muayenesi yapılması planlanıyor ancak en az bir ay sahalardan uzak kalacak.





NE ZAMAN DÖNECEK? - Eski Chelsea oyuncusunun aranın ardından, kasım sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Böylece hâlihazırda yedi futbolcunun bulunduğu sakatlar listesine katıldı: Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia ve Rabiot.