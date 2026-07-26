Milan'da Leao, Neymar'la buluşmasını anlattı: "Eşsiz bir fırsattı, Ney çocukluk idolüm"

Gece saatlerinde Neymar, Chapecoense ile sahasında 2-2 berabere kalınan maçta attığı dubleyle şov yaptı. Karşılaşmanın ardından O'Ney, formasını Brezilyalı yıldızın locasında bulunan Rafael Leao'ya hediye etti. ESPN'in aktardığına göre sözleri şöyle: "Bu eşsiz bir fırsattı. Neymar'ın ekibindeki insanlar, çocukluk idolümü görebilmem için bunu organize etmeyi başardı. Onu izlemekten gerçekten çok keyif aldım. İlk videolarını, ben hâlâ Santos'tayken izlemeye başlamıştım" dedi.

Portekizli oyuncu ayrıca maç başlamadan önce Neymar'la yaptığı bir konuşmayı da anlattı ve yıldız forvetin iyi bir performans sergileyeceğine dair iddiaya girdiğini söyledi. Santos'un 10 numarası, ilk bölümde takımının golünü attı: "Çok mutluyum. Ona şov yapacağımı söyledim, o da güzel bir gol attı. Burada olmak bir onur."