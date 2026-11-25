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Milan'da kötü haberler bitmiyor. Camarda, Pavlovic ve Camarda'nın yokluğuna Bartesaghi de eklendi: Milan'ın sol kanat oyuncusu, sağ bacağındaki peritendinit nedeniyle deplasman maçını kaçıracak. Yunan ekibine karşı ilk 11'de başlaması beklenen altyapı oyuncusunun yokluğu önemli. Üstelik bu sakatlık, Frosinone'ye karşı oynanan son lig maçındaki gibi beklentilerin altında kalan performanslarla geçen zorlu bir dönemin ardından geldi.

Bartesaghi, Avrupa Ligi'ndeki ilk dört maçın tamamına ilk 11'de başladı. Amorim, savunmasından çok hücum yönünü beğendiği için onu zaman zaman daha ileride bir kanat oyuncusu olarak da görevlendirdi. Bartesaghi, ligde şimdiye kadar 7 maçta toplam 325 dakika oynadı.

Bu nedenle Bartesaghi'nin yerine Estupinan oynayacak ve kendisine yönelik beklentileri yeniden yükseltmek için büyük bir fırsat yakalayacak. Eski Brighton oyuncusunun ilk 11'de başladığı son maç, bir ay önce San Siro'da Bologna'ya karşıydı. Milan, Palladino'nun çalıştırdığı rakibine 4-2 yenilmişti. Bu, Milan'ın Serie A'nın bu ilk bölümündeki tek yenilgisi oldu.

Estupinan toparlanmak zorunda, hem de ocak ayında gönderilmesi kararı kesinleşmeden önce. Brighton'dan Milan'a 20 milyon avroya yakın bir bedelle gelen Pervis, kulübe hiçbir zaman uyum sağlayamadı. Geçen sezon Inter'e karşı derbide attığı galibiyet golü dışında performansı hep istikrarsızdı.

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Amorim, Estupinan'a büyük değer verdiği ve teknik özelliklerini kendi futbol anlayışına uygun bulduğu için geçen yaz Aston Villa ile tamamlanmak üzere olan anlaşmayı durdurma sorumluluğunu üstlenmişti. Dört ay sonra bu düşünceleri değişti ve Mendes, temsil ettiği oyuncuya transfer piyasasında şimdiden yeni bir kulüp aramaya başladı. Belki de yarından itibaren Estupinan'ın Milan'daki kariyeri yeni bir yöne girer.