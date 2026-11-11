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Milan'da karar verildi: Camarda ocak ayında ayrılacak. Milan'ın talepleri ve Camarda'nın nereye gidebileceği

AC Milan
Transfers
F. Camarda

Sezonun ilk bölümünde yalnızca 119 dakika oynayan Francesco Camarda'nın düzenli forma şansı bulması gerekiyor. Camarda, Salzburg'da ilk 11'de başladığı tek maçın da yer aldığı Avrupa Ligi'nde 83, Serie A'da ise 36 dakika sahada kaldı.

Milan tarihinin en pahalı transferi olan Goncalo Ramos'un gerisinde kalan Milan'ın genç yeteneğinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir sportif projeye ihtiyacı var. Nasıl mı? Öncelikle, yönetimdeki hatalar ve omuz ameliyatı nedeniyle son iki yıldır bulamadığı düzenli oynama fırsatını ona vererek.

Cardinale'nin teşvikiyle Amorim, yazın Camarda'ya önemli ölçüde forma şansı verileceğine inanıyordu ancak öyle olmadı. Şimdi 73 numaranın gelişimine katkı sağlayacak net bir karar alma zamanı. Son haftalarda Milan yönetimi, 2008 doğumlu yeteneğin durumunu değerlendirdi ve kariyeri için şu anda en iyi seçeneğin ocak ayında kiralanması olduğu sonucuna vardı.

Ne bonservisiyle satış ne de gelecekteki bir transfer için satın alma opsiyonu söz konusu. Milan, Camarda'yı yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralayacak. Oyuncunun yakın çevresi Serie A'nın orta sıralarındaki bir takımı tercih ediyor; yurt dışında gelişimine katkı sağlayacak olası bir deneyime de sıcak bakıyor. Monza'nın Camarda'ya büyük ilgi duyduğu kesin. Son günlerde Frosinone ihtimali de gündeme geldi.

Camarda'ya talip olan takım çok. Serie B'de onu ocak ayında kadrosuna katmak için her şeyi yapabilecek pek çok takım var: Pisa, Catanzaro, Benevento ve Empolo somut ilgi gösterdi. Acele edilmeyecek; hangi projenin seçileceğine oyuncu, temsilcileri ve Milan birlikte, etraflıca değerlendirerek karar verecek.

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MIL

Serie A

22 Kas 2026

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FRC

Camarda, gelişimine katkı sağlayacak altı ayın ardından daha güçlü, daha olgun ve yeteneklerinin daha fazla farkında olarak Milan'a dönecek. Çünkü Milan'daki geleceği hiçbir zaman tartışma konusu olmadı: Amorim, Cardinale ve takım arkadaşları Camarda'ya tam anlamıyla güveniyor.

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