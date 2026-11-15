Milan'da kanatlarda değişim gerekiyor: Amorim, gözdesi Mazraoui'yi ocak için yeniden değerlendiriyor

Dörtlü savunmaya geçiş, Amorim ve özellikle ligde oyununu oturtan Milan için ilk taktik dönüm noktası oldu. Ancak yeni dizilişle birlikte transfer piyasasındaki öncelikler de değişiyor: Portekizli teknik direktörün, her iki kanatta da oynayabilen bir beke ihtiyacı var. Bu savunma jokeri, Manchester United forması giyen Noussair Mazraoui olabilir.

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Faslı millî futbolcu, Amorim'in çok beğendiği bir isim ve Amorim onu daha önce Manchester United'da çalıştırmıştı. Manchester United'ın zorlu sezonunda Premier League'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve EFL Kupası'nda 1 kez forma giydi. İngiltere macerasının pek de en parlak dönemini geçirmiyor.

Mazraoui, Amorim'in dörtlü savunmasında hem sağ hem de sol bekte, gerektiğinde ise stoperde oynayabilir. İkilinin arası hâlâ çok iyi; öyle ki geçen yaz Mazraoui'nin Milan'a transfer olmaya sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek için temaslar kurulmuştu.

Önümüzdeki günlerde bu ilgi yeniden canlanabilir. Milan bek mevkilerine takviye yapmaya karar verirse 1997 doğumlu futbolcu, tercih listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ona yer açmak için gönderilebilecek isim ise kulüpteki herkesle ilişkisi uzun süredir tamamen kopmuş olan Estupinan.

Son söz, kısa süre önce Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak atanan Pochettino'nun olacak ve Carrick'in yerine geçen teknik adamın Mazraoui hakkındaki görüşünü bildirmesi gerekecek. Milan bekliyor ve umut ediyor...