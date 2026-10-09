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Milan’da herkes Athekame için çıldırıyor. Marsilya sportif direktörü: “Onunla ben ve Genesio konuştuk. Ama Lyon’la sözleşme imzaladı”

AC Milan

Milan’ın bonservisini elinde bulundurduğu İsviçreli bek Athekame, Fonseca’nın Lyon formasını giydiği Ligue 1’de kendini kabul ettiriyor.

Milan'ın sol beki Zachary AthekameOlympique Lyon formasıyla sezona gerçekten çok önemli bir başlangıç yapıyor. Geçen yıl Milan'ın Young Boys'tan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu, bu sezon daha düzenli oynama ve aynı derecede rekabetçi bir ortamda gelişme fırsatı bulacağı Fransa'ya bedelsiz kiralık olarak gönderildi. Başlangıç çok cesaret vericiydi; öyle ki Athekame, İsviçre A Milli Takımı'yla davet alıp ilk dakikalarını da oynadı.


Fransız gazetesi L'Equipe, Marsilya sportif direktörü Gregory Lorenzi ile bir röportaj yaptı ve Lorenzi, OM'nin Athekame'ye yakın olduğunu ancak oyuncunun daha sonra Lyon'u seçtiğini açıkladı. Sportif direktör Gregory Lorenzi'nin, Olympique Marsilya'nın kaçırdığı ve rakibi Olympique Lyon'a kaptırdığı hedef Zachary Athekame hakkında sözleri: "Athekame Lyon'la sözleşme imzaladı. Genesio bizimle konuştu, ben de onunla konuştum... Diğer oyuncularla görüntülü görüşmeler yaptık ama devam etmek mümkün olmadı".

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