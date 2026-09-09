Milan'da Gabbia dışında herkes takımla çalıştı: Gila, Lazio'ya karşı forma giyebilecek, İtalyan savunmacı yarın kontrolden geçecek

Dün Ruben Amorim tarafından belirlenen izin gününün ardından, Milan bugün cumartesi günü Lazio deplasmanına hazırlıklara başlamak için Milanello'da yeniden antrenmana çıktı. Tüm oyuncular grupla çalıştı, buna Mario Gila da dahildi; Gila, Juventus maçının son bölümünde fiziksel bir sorun nedeniyle oyundan çıkmıştı.





Takım arkadaşlarının geri kalanıyla çalışmayan tek isim Matteo Gabbia oldu. Oyuncu ayak bileğindeki bir iltihapla uğraşıyor: İtalyan savunmacı salonda bireysel çalışma yaptı ve yarın gün içinde yeniden grupla çalışıp çalışamayacağını, dolayısıyla Lazio deplasmanı öncesinde Amorim'in kullanımına hazır olup olamayacağını anlamak için durumu değerlendirilecek.