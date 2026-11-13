Milan'da Furlani'nin ayrılığının üzerinden altı ay geçti: Kulübün eski CEO'su şimdi ne yapıyor?

Kopuş, RedBird’ün Furlani’nin CEO’luk görevinin derhal sona erdiğini duyuran resmi açıklamayı yayımladığı 25 Mayıs 2026’da yaşanmıştı. Aynı gün sportif direktör Igli Tare, teknik işlerden sorumlu direktör Geoffrey Moncada ve teknik direktör Massimiliano Allegri de ayrılmıştı.

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Spor ve yönetim alanlarından sorumlu yapının tamamını kapsayan geniş çaplı bir karardı. Ayrılık aylardır fiilen belliydi; son resmî adım ise geçen 22 Eylül'de, Milan'ın şirket sicilindeki yeni kayıtla ilişkinin kesin olarak sona erdiğinin belgelenmesiyle atıldı.

Furlani'nin Milan'daki yolculuğu 2018'de, Elliott yönetimi sırasında yönetim kuruluna girmesiyle başlamıştı. Finans alanında üst düzey birikime sahip bir yönetici olan Furlani, ekonomik kayıplar ve sürekli şirket değişiklikleriyle geçen yılların ardından kulübün mali açıdan toparlanması ve istikrara kavuşması sürecinde rol aldı. RedBird, Ağustos 2022'de Milan'ı satın alma işlemini tamamladığında Furlani görevine devam etti; iki kulüp sahibi arasındaki devamlılığı sağlayan isimlerden biriydi. Kulübün iç yapısını bilmesi geçiş döneminde bir avantaj olarak görüldü ve 11 Kasım 2022'de Ivan Gazidis'in yerine CEO olarak atandı. Görev süresine birbirine paralel iki gelişme damga vurdu. Bir yanda ekonomik güçlenme vardı: 30 Haziran 2025 itibarıyla sona eren mali yılda kulüp, üst üste üçüncü kez kâr açıkladı. Kâr 3 milyon euro, rekor düzeydeki gelir ise 494,5 milyon euro oldu. Diğer yanda, Serie A'nın zirvesinde mücadele etmesi beklenen bir kulübün hedefleriyle her zaman örtüşmeyen sonuçların getirdiği sportif zorluklar vardı.

Furlani, Milan gibi bir kulübün en önemli değerlerinden biri olan taraftarlarla doğrudan ilişki kuramamasının da bedelini ödedi. Sahadaki kötü sonuçlar ve tartışmalı bazı yönetim kararları nedeniyle bu kopukluk, açık bir antipatiye dönüştü. Corriere della Sera'nın geçen ilkbaharda aktardığına göre Milanolu yönetici, çocukluğundan beri sevdiğini ve taraftarı olduğunu hep söylediği kulüpten ayrılmayı o dönemde ciddi biçimde düşünüyordu. Ayrıca ailesiyle birlikte yeniden Londra'da yaşamak istediğini mayıs ayında RedBird'e bildirmişti. (Ailesi bir yıl önce yeniden orada yaşamaya başlamıştı, editörün notu.)

Eski CEO bu aylarda basına röportaj vermedi ve Milan'daki sekiz yılının ardından ayrılığına ilişkin bir mesaj da paylaşmadı. Muhtemelen sancılı ve tepki çeken vedanın yarası hâlâ kapanmadı. Milan'da geçirdiği uzun yılların ardından Furlani, ilk yazını transfer döneminin başrolünde değil, tamamen ailesiyle geçirdi.

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Edinilen bilgilere göre Furlani, Milan dışında bir kulüple futbol dünyasına dönmeyecek. Yıllar önce Milan için Elliott'tan ayrılan Furlani'nin gelecekte birikimini yeniden finans dünyasına aktarması muhtemel.