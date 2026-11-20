Milan, pazar günü saat 18.00'de San Siro'da Frosinone ile oynayacağı maçla sezonuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Bu sabah Milanello'da yapılan, sakatlar dışında milli takımlardan dönen tüm oyuncuların katıldığı ikinci tam kadro antrenmanda önemli işaretler ortaya çıktı.

Reklam

Strahinja Pavlovic, antrenmanın yine yalnızca bir bölümünde takımla çalıştı ve bu, Ruben Amorim için kesinlikle iyi bir haber değil. Sırp savunmacı, oldukça rahatsız edici böbrek koliği nedeniyle hem Ferencvaros'a karşı Avrupa Ligi maçını hem de Genoa deplasmanında kazanılan lig maçını kaçırdı.

Eski Salzburg oyuncusu yaklaşık iki hafta boyunca sahalardan uzak kaldı ve fiziksel olarak yüzde 100 hazır olması mümkün değil. Kendisi, kulübünün ve teknik direktörünün hizmetinde olmak için dişini sıkmaya hazır, ancak kadroya alınıp alınmayacağına ilişkin kesin karar yarın verilecek.

Frosinone karşısında dörtlü savunmanın sağında Gila, merkezinde Diawara ve takımın değişmez isimlerinden De Winter yer alacak. Solda ise ilk 11'deki değişiklik olarak Bartesaghi'nin görev yapması bekleniyor.

Milan-Frosinone maçından bir gün önce, yani yarın, Milan sabah saatlerinde Milanello tesislerinde yeniden antrenman yapacak. Öğle yemeğinin ardından saat 14.00'te Ruben Amorim'in basın toplantısı düzenlenecek. Takım, bu sezon San Siro'da kendi taraftarı önünde oynadığı maçlar öncesinde alışıldığı üzere akşam saatlerinde otelde kampa girecek.

Reklam Reklam

Önemli bir haber de doğrulandı: Maignan sakatlığını tamamen atlattı ve sezonun bu başlangıç dönemindeki en hoş sürprizlerden biri olan Alvini'nin Frosinone'sine karşı sahadaki yerini alacak.