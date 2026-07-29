Milan'da Diawara, Nesta'nın 13 numarasını seçti: Bu numarayı taşıyan 14. Milan oyuncusu olacak

Sankhoun Diawara, bu sabah gelen resmiyetle Milan'ın yeni futbolcusu oldu. Troyes'tan gelen 2006 doğumlu savunmacı, altıncı yıl opsiyonuyla birlikte beş yıllık sözleşmeye imza attı ve bugün yeni takım arkadaşlarına katılmak için Avustralya'nın Perth kentine doğru yola çıkacak. Kulübün Fransız-Senegalli oyuncunun transferini duyurduğu resmi açıklamada, Diawara'nın 13 numaralı formayı giymeyi seçtiği de açıklandı.





Önemli bir numara; Milan savunmacısıysanız tarihi bir numara, çünkü yıllarca Alessandro Nesta tarafından giyildi. Genç Diawara, 1995/1996 sezonundan, yani sabit forma numaralarının kullanılmaya başlanmasından bu yana bu numarayı giyen 14. Milanlı futbolcu olacak. İşte kronolojik sırayla Milan'ın tüm 13 numaraları:

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara