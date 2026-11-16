Milan'da Cardinale sınır tanımıyor: Krosche'ye transfer için büyük bütçe, işte gelen bilgiler

Gerry Cardinale'nin sözlerine göre Milan, transfer piyasasında iddialı olacak. Milan'ın sahibi, Ruben Amorim'in kadrosuna yeni yıldızlar katmak için ocak ayında harcama yapmaktan kaçınmayacağını ekibine şimdiden açıkladı. Markus Krosche, aralık ayında resmen Head of Football görevine atanacak ve hem gelecek hem de gidecek oyuncular konusunda hemen yoğun bir mesaiye başlayacak.

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46 yaşındaki Alman yönetici, önemli bir bütçeyi en iyi şekilde yönetmekle görevlendirilecek: Cardinale, Milanello'ya üst düzey bir forvet getirmek için 70 milyon avroluk bir üst sınır belirledi. Haftalardır aktardığımız üzere öne çıkan adaylar, Brugge'den Nicolò Tresoldi ve Real Madrid'den Endrick.

Forvet transferi için öngörülen 70 milyon avroya, yaklaşık 30 milyon avro daha eklenecek ve bu tutar, ara transfer dönemi için belirlenen diğer 2/3 öncelikli hedefin maliyetini karşılamakta kullanılacak: adı yeniden güçlü biçimde gündeme gelen Mazraoui gibi bir bek, her iki kanatta da oynayabilen bir kanat oyuncusu ve bir stoper.

Ancak Krosche'nin asıl görevi, sezonun bu ilk bölümünde beklentileri karşılamayan bazı oyuncuların satışları üzerinde de çalışmak olacak. Böylece yeni transferleri finanse etmek için kullanılabilecek kaynak artacak. Takımdan ayrılması gündemde olanlar arasında, yalnızca geçici olarak, iki genç İtalyan yetenek Comotto ve Camarda da var. Comotto Genoa'ya gidebilir; Camarda'ya ise Serie A, yurt dışı ve Serie B'den ilgi var.