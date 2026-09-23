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Pulisic MilanGetty Images
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Milan'da Cardinale, Pulisic'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde opsiyonu kullanacak

AC Milan

Milan'da Pulisic en az 2028'e kadar takımda kalacak: güçlü Amerikalı oyuncunun sözleşme yenilemesindeki son durum

Milan, Pulisic olmadan yapamaz. Bu düşünce Cardinale’ın fikirlerinde olduğu kadar Amorim’inkilerde de güçlü: Amerikalı oyuncu, takıma katabileceği kalite ve goller nedeniyle fazlasıyla önemli. Bu milli ara, eski Chelsea oyuncusunun fiziksel kondisyon seviyesini yükseltmesi açısından önemli olacak: Milan’ın, bu nedenle ABD ile ekim ayındaki maçlar için açıklanan kadroya dahil edilmemesi konusunda anlaşmaya varmasının sebebi de bu.


Sözleşme konusunda durum net: Cardinale önümüzdeki günlerde, 2023 yazında imzalanan sözleşmede zaten yer alan ve kulüp lehine tek taraflı olan maddeyi devreye sokarak mevcut sözleşmeyi 2027’den 2028’e bir sezon uzatacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek ve Milan, Pulisic ile daha da uzun süreli bir sözleşme için anlaşma sağlamaya çalışacak.

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