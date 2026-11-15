Milan'da Cardinale, ocak ayında büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor: Bütçe 70 milyonun üzerinde

Cardinale'nin etrafına da yayılan coşkusu, Milan'ın kış transfer dönemindeki hamlelerinde de etkili olacak. Milan'ın sahibi, bir forvet için 60-70 milyonluk bütçe ayırmayı planlıyor. Gündemdeki isimler Real Madrid'den Endrick ve Club Brugge'den Tresoldi. Ancak transfer planı bununla sınırlı değil: Bir stoper ve bir kanat oyuncusu da alınacak, böylece bütçe daha da artacak.

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Cardinale, daha da güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmak istiyor. Bunun için hâlâ büyük yatırımlar gerektiğinin farkında. Çünkü Amorim'in kadrosunda belirgin eksikler var: teknik direktörün seçeneklerini artıracak bir savunmacıdan, kiralık olarak ayrılacak Camarda'nın yerine Ramos'a destek olacak bir forvete kadar.

Hedef Serie A şampiyonluğunu kazanmak. Bu sezon mümkün olmazsa Red Bird, gelecek sezon için gereken zemini hazırlamak istiyor. Union Saint Gilloise'den Sylla ve Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'da ilk maçına çıkmış 2010 doğumlu oyuncusu Ilicevic gibi geleceğe yönelik transferler de değerlendiriliyor.