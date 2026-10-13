Milan'da Cardinale'nin güveni ve desteği teyit edildi: Amorim'in koltuğu tehlikede değil

Milan'da artık alışılmış bir düzen var: kulübün sahibi Gerry Cardinale ile teknik direktör Ruben Amorim, oynanan son maçın gidişatını uzaktan ya da yüz yüze değerlendiriyor. İyi gidenleri, olumsuz yönleri, taktik tercihleri, gelişime açık alanları ve futbolcularla kulüp çevresinin genel havasını analiz ediyorlar.





CARDINALE'NİN GÖRÜŞÜ: Bugün, Milan'ın Sassuolo ile berabere kalmasının ardından Gerry Cardinale'nin görüşü ortaya çıktı. Eleştirilerin hedefinde bazı futbolcuların yanı sıra Milan teknik direktörünün de olduğu belirtiliyor. Bu nedenle son saatlerde teknik direktörün koltuğunun tehlikede olduğuna dair söylentiler arttı.









ZAMAN GEREKİYOR, KOLTUĞU TEHLİKEDE DEĞİL - Ancak Calciomercato.com'un edindiği bilgiye göre Ruben Amorim, Gerry Cardinale'nin ve tüm kulübün tam güvenine ve desteğine sahip. Kulüp sahipleri, başarılı bir süreç inşa etmesi için gereken desteği kendisine sağlamaya kararlı. Bunun zaman ve hedef birliği gerektirdiğinin de farkındalar.





GİDİŞAT DEĞİŞMELİ:Milan henüz yolunu bulamadı. Üstelik tüm maçlarını ya kazanıyor ya da berabere bitiriyor. Buna rağmen en ikna edici performansı Torino ile oynadığı ilk maçta, hatta belki de yazın United ile yaptığı hazırlık maçında sergiledi. Takımın performansında yükseliş yok. Dolayısıyla sahada yanıt vermesi gerekecek: Salzburg ve Bournemouth'a yapacağı iki Avrupa deplasmanı, pazar günü evinde Atalanta'ya karşı oynayacağı maç ve gelecek hafta Udine'deki karşılaşma belirleyici olacak. Ancak Amorim'in Milan'daki koltuğu sağlam. Şimdilik.











