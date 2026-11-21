Son ayrıntılar da netleşince resmî açıklamaların zamanı gelecek. Markus Krosche'nin Eintracht Frankfurt dönemi 18 Ekim'de sona erdi; şimdi Milan macerası başlamak üzere. Dünyanın en prestijli kulüplerinden birinde onu ilgi çekici, zorlu ve heyecan verici bir görev bekliyor.

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Alman kulübü, beş buçuk yılın ardından sportif başarılarının mimarı olan isimle yollarını ayırdı (2022'de kazanılan Avrupa Ligi şampiyonluğu gibi). Krösche, kadro planlamasından sorumluydu ve kulüp içindeki kilit karar vericilerden biriydi. Sportif alandaki bütün kararlar önce onun incelemesinden, ardından onayından geçiyordu. Hem transfer piyasasını hem de saha içindeki dinamikleri kapsayan bir bakış açısına sahip bir yöneticiydi.

Milan'daki durum da tam olarak bunu gerektiriyor: RedBird, Krösche'yi yeni Head of Football olarak belirledi. 46 yaşındaki Alman yöneticinin sportif direktör gibi hareket etmeyeceğini ve oyuncu temsilcileriyle görüşme yürütmeyeceğini hatırlatmak gerek. Hiyerarşide daha üst bir rol üstlenecek: Bütünleşik çalışma ekibinin tamamını yönetecek, ardından raporlarını kulübün sahibi Gerry Cardinale'ye sunacak. Geçen mayıs ayından bu yana olduğu gibi her konuda son söz Cardinale'nin olacak. Gardiner ile veriler üzerinde çalışacak, geleceğin yetenekleri hakkında Lomonte'ye danışacak, kaynakları da Alstadt ve Estevao ile planlayacak.

Sportif direktörlük görevini tam anlamıyla Krosche'nin en güvendiği çalışma arkadaşı Timmo Hardung üstlenebilir. Red Bird'ün önümüzdeki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor. Şu anki izlenim, Eintracht Frankfurt'ta büyük işler başaran ikilinin yeniden bir araya geleceği yönünde.

Hardung, 36 yaşında Milan tarihinin en genç sportif direktörü olmaya hazırlanıyor. Böylece Antonio D'Ottavio'ya (42) ait önceki rekoru kıracak. Profesyonel futboldaki kariyerine 2015'te Hoffenheim'da başladı. 2019'a kadar burada kaldı; önce Yetenek Geliştirme Koordinatörü, ardından Takım Menajeri olarak görev yaptı. Kariyerindeki dönüm noktası, 2019'da Leipzig'e geçip profesyonel oyunculardan sorumlu göreve getirilmesi oldu. Aynı yıl Saksonya'ya gelen Markus Krösche ile ilişkisi de bu dönemde başladı.

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Tıpkı Krösche gibi Hardung da futbola veri odaklı, yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye dayanan bir yaklaşımla bakıyor. İkilinin ilişkisi 2019'da Leipzig'de başladı ve Frankfurt'taki beş yılda güçlendi. Birlikte Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho ve Lindstrom gibi oyuncuları keşfettiler. İkisini birden Milano'ya getirmek, Bundesliga'da denenmiş ve Cardinale'nin çok beğendiği bir modeli İtalya'da yeniden kurmaya çalışmak anlamına geliyor.