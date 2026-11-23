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Artık onun dokunuşu açıkça görülüyor: dikine ve hızlı oyun, yoğun pres ve hepsinden önemlisi, son altı maçta alınan beş galibiyet. Bu seri, Milan'ı zirvedekilerin hemen arkasında ve Şampiyonlar Ligi potasında tutuyor. Ruben Amorim, Adrien Rabiot'nun sürüklediği, sonunda hem göze hoş gelen hem de kazanan bir takıma sahip olmanın keyfini çıkarıyor. Portekizli teknik direktör ile güçlü Fransız orta saha oyuncusunun lakabı olan Dük arasındaki uyum da Milan'ın bu sezonunun kilit noktalarından biri.

Bu uyumun temelleri çok önceden, hatta ikili yüz yüze tanışmadan önce atıldı. Rabiot, Fransız Telefoot'a verdiği röportajda bunu şöyle anlattı: "Tatilden döneli bir hafta olmuştu, Amorim benimle çoktan sözleşme yenilemeyi konuşuyordu. Ona 'Sakin ol' dedim (gülüyor). Ama bir oyuncu için böyle bir güven görmek elbette önemli."

Bu güvenin karşılığını sahada fazlasıyla verdi: Bu sezon Serie A'da çıktığı 10 maçta 6 asist yaptı (bunların 2'si dün Frosinone'ye karşıydı) ve 5 gol attı.

Asıl başlangıç noktası ise 12 Eylül'dü. (Gerçi Torino'ya karşı da gol atmıştı)X Rabiot, Lazio ile 2-2 biten maçta asist yaptığından beri durmadı; oynadığı her maçta Milan'ın en az bir golüne katkı verdi. Lecce, Sassuolo, Atalanta ve Inter karşısında üst üste dört maçta gol attı (bu seri, sakatlık nedeniyle kaçırdığı iki maçla kesintiye uğradı). Ardından Genoa ve Frosinone'ye karşı oynanan son iki maçta üç asist yaptı.

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Opta Paolo'nun hatırlattığı üzere Adrien Rabiot, Kaká'nın 2004'teki yedi maçlık serisinden bu yana Serie A'da üst üste yedi maçta en az bir gole gol veya asistle katkı sağlayan ilk Milan orta saha oyuncusu oldu.

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Sahada vazgeçilmez bir sürükleyici, saha dışında ise bir lider. Eski Marsilyalı oyuncu, Ramos'un perşembe günü Pire'de Olympiakos'a karşı oynanacak kritik Avrupa Ligi maçına daha dinç çıkabilmesi için oyundan alınmasını isteyen kişiydi. Maç sonu röportajında da onu övdü: "Ramos mu? Herkes anlamıyor ama inanılmaz bir iş yapıyor. Biz ceza sahasına girip gol attığımızda bunda Gonçalo'nun da payı var. Gol attığında seviniyoruz; gol ona güven veriyor."

Rabiot, kariyerine erken yaşta PSG'de başlayıp sıra dışı kişiliğini ve yeteneğini gösterdi. Juventus'ta Allegri yönetiminde harika sezonlar geçirdi, Marsilya'da da iyi iş çıkardı.

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Ancak rakamlar ve performansı, bunun şimdiye kadarki en iyi Rabiot olduğunu gösteriyor: Teknik açıdan bir adım daha ileri gitti ve takım için giderek daha önemli bir isim hâline geldi. Doğru zamanda doğru sözleri söylüyor.

Cardinale'nin sözleşme yenilemeyi öncelik listesinin başına koymasının nedeni de bu.

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Taraflar anlaşmaya yakın. Milan, Dük'üyle uzun süre devam etmek; Rabiot ise kazanmak için Milan'da kalmak istiyor.

Mali konularda aradaki fark küçük ve kısa süre içinde tam anlaşma sağlanması bekleniyor. Son pürüz sözleşmenin süresi: Anne Veronique 2029'a kadar bir anlaşma isterken kulüp 2030'a kadar sürecek bir sözleşme istiyor. Aradaki fark çok az, hedef ise giderek yaklaşıyor. Milan, yıldızı Rabiot'yu takımda tutmaya hazırlanıyor.