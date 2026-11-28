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Endrick, Tresoldi, Varela, Inacio, Mazraoui, Balde... Milan, ocak transfer döneminde başrol oynayacak. Yakında sportif direktörlüğe getirilecek Markus Krosche'nin işi, Gerry Cardinale'nin transfer ekibinin kullanımına sunacağı ve önemli olması beklenen bütçeyle de kolaylaşabilir.

Ruben Amorim'in yönetime ilettiği üç veya dört talep karşılanacak (forvet, kanat oyuncusu, savunmacı ve muhtemelen orta saha oyuncusu). Peki, mevcut Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan elde edilecek gelirlerin bilançoda yer almayacağı bir sezonda bütün bunlar nasıl mümkün olacak? Yanıt basit, ancak mevzuat açısından karmaşık: Transferleri RedBird fonu finanse edecek, fakat sezon sonunda bunun tamamı, unutulmak istenecek bir bilançoya yansıyacak.

CARDINALE TÜM KOZLARINI OYNAYACAK: Önce bunun nasıl olacağına bakalım. Yazın 50 milyon avroluk sermaye artırımı gerçekleştiren Gerry Cardinale, kulüp hesaplarına aktardığı tutarı artırmaya hazır olduğunu gösterdi.

Bu kaynakla transfer piyasasında tüm kozlar oynanacak. Hedef açıkça ortaya konmuş durumda: Kulüp bu yıl gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememeyi göze alamaz. Bu nedenle Milan'ın sahibi, Amorim'e mümkün olan en iyi kadroyu sunmak için bilançodaki yükü ciddi ölçüde artırmak dahil elinden geleni yapacak. Böylece en azından İtalya'da daha büyük hedefler kurmak da mümkün olabilir.

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BİLANÇODA BÜYÜK ZARAR OLACAK: Cardinale geçen yaz yaklaşık 160 milyon avro yatırım yaptı. Goncalo Ramos transferinin 73 milyon avroluk bedeli, 30 Haziran 2026'da kapanan bilançoya zaten işlendi. Ancak Gila, Moreira, Kostic, Diawara ve Hutchinson (bedelli kiralık) transferleri için aynı durum geçerli değil.



Olası satışlar hesaba katılmasa bile kulübün bilançosu şimdiden ciddi baskı altında kalacak. Ocak transfer dönemi için öngörülen 50-60 milyon avroluk ek "potansiyel" harcama bütçesiyle bu baskı çok daha artacak.

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140 MİLYON AVROLUK ZARAR: Milan, Elliott fonuyla üst üste üç yılı kârla kapattıktan sonra 2025/2026 bilançosunu ilk kez zararla tamamladı. Corriere dello Sport'un ekonomi gazetecisi Alessandro Giudice'nin öngörüsüne göre Cardinale, rekabet gücünü artırmak uğruna zararı büyütmeyi seçiyor.

Her şey öngörüldüğü gibi gerçekleşirse sezon sonundaki zararın 2025/2026'daki 24 milyon avrodan 140 milyon avronun üzerine çıkması bekleniyor. Bu tutar, kulüp sahipliğinin gerçekleştirmesi gerekecek yeni bir sermaye artırımıyla kısmen karşılanacak.

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UEFA'YA DİKKAT: Kış transfer dönemi olmasa bile hesapların hızla kötüleşmesi beklenirken Cardinale temkinli davranmak yerine risk almayı seçiyor. Nitekim bu rakamlar, UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında kulübü yeni bir uzlaşma anlaşmasına tabi tutmak üzere müdahale etmesine kaçınılmaz olarak yol açacak.

UEFA, kulüp sahiplerinin sağladığı nakit kaynaklarını olumlu bir unsur olarak değerlendirmiyor. Dolayısıyla Milan'ı ciddi bir toparlanma sürecine zorlayacak. Cardinale, henüz kısıtlamaların bulunmadığı bugünlerde bu açıdan da gaza basmayı seçiyor. Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak dönmek ve oradan elde edilecek gelirler, kulübün sürdürülebilir bir duruma daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacak.