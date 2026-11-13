Red Bird Capital, Cardinale’nin Milano’da spor, altyapı ve eğlence sektörlerindeki yatırımlarını bir araya getirecek Milan Sports e Enternainment adlı holdingi hayata geçiriyor. CEO’su Brett Yormark olacak.

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Spor dünyasında 30 yıllık deneyime sahip bir profesyonel: Amerikan üniversite basketbolunda NCAA'in en önemli liglerinden biri olan Big 12'nin başında bulunuyor. Bu atama, CEO Massimo Calvelli'nin görevini sürdürdüğü AC Milan'ın yönetim yapısını hiçbir şekilde etkilemeyecek.

Milan ve Milano böylece fonun New York'tan sonraki ikinci operasyonel merkezi hâline geliyor. Amaç, gelir yaratacak başka faaliyetler geliştirmek. Bu gelirler Milan Sports & Entertainment adlı holdingin kasasına girecek olsa da Milan'a da fayda sağlayacak.

Cardinale ve ekibi çeşitli projeler üzerinde çalışıyor: yeni Generali Stadium'un geliştirilmesi, Milan'ın başlangıçta yeni stadını inşa etmeyi değerlendirdiği San Donato Milanese bölgesinin değerlendirilmesi, kulübün NBA Europe projesine olası katılımı ve konaklama, etkinlikler ile uluslararası tenis alanlarında yeni yatırımlar.

Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp, yeni kurulan platformun başlıca varlığı olacak. Odak noktası, Milan markasının uluslararası tanınırlığından yararlanarak ticari fırsatlar ve diğer spor ve eğlence faaliyetleriyle sinerjiler yaratmak.

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Yeni projenin merkezinde San Donato bölgesi yer alacak. RedBird Capital, Inter ile San Siro'daki ortak stadyum projesine yönelmeden önce bu bölgeyi yeni stadyumu inşa etmek amacıyla satın almıştı.

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MSE, burada spor ve canlı eğlenceye ayrılmış yeni bir merkez geliştirerek yaptığı yatırıma değer katmayı hedefliyor. Son aylarda gündeme gelen seçenekler arasında en somut olanı, basketbolun yanı sıra konser ve etkinliklerin düzenlenmesi için de önemli bir merkez hâline gelebilecek çok amaçlı yeni bir arenanın inşası. Cardinale, yaklaşık 20 bin kişilik bir tesis inşa etme olasılığını daha önce doğruladı.

MSE, kentin ev sahipliği yaptığı spor etkinliklerinin sayısını daha da artırmak amacıyla Milano'nun uluslararası tenisteki konumunu güçlendirecek fırsatları da araştırmayı planlıyor.

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Cardinale bu yatırımlarla açık bir mesaj veriyor: Milan projesi uzun vadeli ve kulübü uluslararası futbolun elitleri arasına geri döndürmeyi hedefliyor. Milan'ın sahibinin bu yeni, 2.0 dönemindeki heyecanı yalnızca Milanello'daki sürekli varlığı ve yeni sportif projeye verdiği tam destekle saha tarafında kendini göstermiyor. Bu heyecan, bölgedeki köklerini güçlendirme niyetini ortaya koyan yatırımlara da yansıyor.

2031'de hayata geçecek Generali Stadium, RedBird Capital'in Milan projesinin son adımı gibi görünmüyor. Bu da kulübün olası satışına ilişkin son aylardaki spekülasyonları boşa çıkarıyor. Cardinale geri adım atmıyor, aksine yatırımlarını artırıyor. Milan, Amerikan fonunun yatırımlarının merkezinde yer alıyor.