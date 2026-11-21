Dün Casa Milan'da yapılan zirvede, Milan'ın transferden sorumlu yöneticilerinin kış transfer döneminde izleyeceği strateji şekillendi. Cardinale, Amorim ve ekibinin dört saat süren toplantısında öncelikli görülen çeşitli konular ele alındı.

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Red Bird'ün bir numaralı ismi, mikrofonlarımıza ocak ayı transfer döneminde yatırım yapmayı sürdürmek istediğini doğruladı. Hedef, iddialı ama aynı zamanda akılcı ve üzerinde düşünülmüş bir transfer dönemi geçirmek; Amorim'in kadrosuna, projeye katılmaktan mutluluk duyacak, hedefleri olan oyuncular kazandırmak. Kulübü gelecek için de gerekli mali kaynaklardan mahrum bırakacak aşırı harcama tuzağına düşmeden.

En yakın zamanda atılması beklenen ilk adım, Adrien Rabiot'nun sözleşmesinin sezon başına yaklaşık 5 milyon euro ve önemli bonuslar karşılığında 2030'a kadar uzatılması. Taraflar nihai anlaşmaya çok yakın.

Gidecek oyuncular konusunda Milan yöneticilerini titiz ve kapsamlı bir çalışma bekliyor. Gönderilmeye çalışılacak oyuncular listesinde Filippo Terracciano, Loftus-Cheek ve Estupinan yer alıyor; ilgi çekici teklifler gelmesi hâlinde Tomori de değerlendirilecek. Jashari'nin durumu belirsiz, ancak ayrılığın gelecek yaz gerçekleşmesi daha olası.

Camarda ve Comotto, satın alma ve geri alma opsiyonlarıyla Serie A takımlarına kiralanacak. Camarda'nın adresi Cagliari, orta saha oyuncusu Comotto'nunki ise Genoa olacak.

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Amorim, savunma takviyesi olarak Sporting Lizbon'dan Inacio tercihini yineledi. Portekiz kulübü satışa kapıyı açmış olsa da yüksek bir bedel istiyor; buna rağmen bir girişimde bulunulacak. Hücumda Endrick'ten çok Tresoldi öne çıkıyor. Brugge'ün forveti büyük ilgi uyandırıyor ancak maliyeti ve özellikleri üzerine değerlendirmeler sürüyor. Cardinale, Real Madrid'in genç yıldızı için elinden geleni yapacak.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Mazraoui'nin güçlü bir aday olduğu bek pozisyonuna da bir oyuncu gelebilir. Portekizli teknik direktör ise Ramos'a destek vermekte yaşanan güçlükler ve Saelemakers ile Chukwueze'nin sahalardan uzun süre uzak kalması nedeniyle hücumda görev yapan bir kanat oyuncusu istedi.