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Aradaki fark o kadar büyük ki insan bazen Gerry Cardinale'nin 31 Ağustos 2022'de Red Bird fonu aracılığıyla Milan'ı satın aldığı zamanki kişiyle derbi öncesi Milanello'nun kapısında durup gazetecilere açıklama yapan kişinin gerçekten aynı kişi olup olmadığını sorguluyor. Yönetimin tamamının ve teknik direktör Allegri'nin görevden alındığı geçen 25 Mayıs'tan önce Milan'ın sahibi, Milano'da uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Taraftarlar bu fiziksel yokluğu doğrudan yönetimdeki bir boşlukla ilişkilendiriyordu. Genel kanı, kulüp yönetimini neredeyse tamamen idarecilere devretmiş, ABD'deki ofislerine çekilmiş ve kulübün idaresiyle ilgilenmeyen bir sahiplik yapısı olduğu yönündeydi. Üstelik yetki yüzde 100 ve hiçbir kısıtlama olmadan devredilmişti; Furlani'nin konumu neredeyse mutlak yetkili bir yöneticiyi andırıyordu.

Bu son derece Amerikan tarzı yönetim, iç çekişmelere, gülünçlüğün sınırına varan itaatsizlik olaylarına ve çeşitli halkla ilişkiler temsilcilerinden kulüp sahiplerine yönelen saldırılara yol açtı. Sonuçta bir sekizincilik ve sezonun büyük bölümünde ligin ilk iki sırasında dolaştıktan sonra bir beşincilik geldi. Cardinale, geçen ocak ayında fiziksel olarak bu kadar az görünmesinin ve projelerini, hedeflerini anlatmak için İtalyan basınıyla arasına mesafe koymasının hata olduğunu zaten fark etmişti. Cardinale dört yıl boyunca hiçbir İtalyan medya kuruluşuna yüz yüze, canlı röportaj vermemiş; yalnızca finans etkinlikleri sırasında yabancı ajanslara konuşmuştu.

24 ve 25 Mayıs tasfiyelerin ve yeniden başlamak için yapılan ilk görüşmelerin günleriydi. 26 Haziran'da ise Casa Milan'da yeni yönetimle bir transfer toplantısı düzenlendi. Ortada bir sportif direktör yoktu. CEO Calvelli ise transfer görüşmelerini bizzat yürütmeye kalkışmak yerine kulübün mali durumuna ve kurumsal işlerine çok daha fazla odaklanıyordu.

O andan itibaren Cardinale, geçmişi, Milanlılık ruhunu ve kulübün temsil ettiği değerleri hatırlatan işaretler vermeye özellikle özen gösterdi. Kulüp sahibinin yeni teknik direktör Amorim'i, Milanello'da geçmişte efsanevi başkanların, teknik direktörlerin ve oyuncuların geçtiği aynı alanda karşılaması, aidiyet açısından güçlü bir simgesel değer taşıyan bir görüntüydü. Bu, tesadüfi bir olay değil, ayrıntıları düşünülmüş bir adımdı. O günden sonra kulübün strateji toplantılarının tamamını otellerde değil, Casa Milan'da yaptı. Böylece kulübün daha İtalyan bir anlayışla yönetildiği izlenimini vermek ve kendi evinde misafir gibi görünen bir kulüp sahibi görüntüsünden kaçınmak da istiyordu. Inter'e karşı kazanılan derbinin ardından neredeyse gözyaşlarına boğulacak kadar duygulanan, kameralar karşısında doğru sözü doğru zamanda söyleyen bir kulüp sahibi.

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Daha sık görünme yönündeki ilk sözünü, asgari beklentilerin bile ötesinde tuttu. İddialı bir transfer dönemi geçirme sözünü de: Cardinale'nin yaklaşımı, 100 milyonluk bir oyuncu yerine 20'şer milyonluk beş oyuncu almanın daha iyi olduğunu düşünen Furlani'nin yaklaşımından tamamen farklı. Red Bird'ün bir numaralı ismi 175 milyon harcadı ama bunu üç oyuncuya yatırdı: Gila, Ramos ve Moreira. Hedef, bu güçlü ve iddialı hamleleri ocakta ve gelecek yaz da sürdürmek. Endrick ve Tresoldi isimleri taraftarları hayallere sürüklüyor. Taraftarların hayal kurmaya da ihtiyacı var.

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Üçüncü sözü, daha güçlü ve dünya çapında bir yönetim ekibi kurmaktı: Krosche'nin gelişi bu sözün tutulduğunu gösteriyor. Cardinale, Kasım 2026'da La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda "Berlusconi 2.0" ifadesiyle Silvio Berlusconi'yle doğrudan bir karşılaştırma yapmadığını, kulüpte köklü ve kalıcı bir dönüşümü kastettiğini açıkladı ve Milan'ı asla satmama taahhüdünü yineledi. Milano'daki spor ve eğlence yatırımlarını bir araya getirmek üzere yeni Milan Sports & Entertainment holdinginin kurulması da kesinlikle bu doğrultuda atılmış bir adım.

Bu yüzden yeni bir Red Bird dönemini, heyecan ve enerji dalgasını anlatmak için Cardinale 2.0 ifadesi kullanılabilir. Tarihsel olarak ona en sert karşı çıkanlar da dahil olmak üzere taraftarların çoğu, bir güven ilişkisi kurma niyetini gördükleri için Cardinale hakkındaki fikirlerini değiştiriyor. Cardinale, zaman içinde kaybolan Milanlılık ruhunu yeniden bulmaya çalışıyor. Derbi öncesinde Milan efsaneleriyle düzenlenen akşam yemeği de bu yönde atılmış somut ve başarılı bir adımdı.

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Elbette bu yeni ortak duygunun karşılığını bulması, ancak sportif hedeflere ulaşılmasıyla mümkün olacak. Cardinale düzenli olarak Serie A şampiyonlukları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde de görkemli bir gelecek kurmak istiyor. Ancak galibiyetler, kulübün mağlubiyetlerle de şekillendirdiği bir projenin doruk noktası. Bu nedenle yolculuğun kendisini de takdir edip ondan keyif almak gerekiyor. Milan taraftarları da artık bunu takdir etmeye başlıyor.

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