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Milan'da Camarda düğümü henüz çözülmedi: genç forvetle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi somut bir ihtimal

AC Milan
Transfers

Milan, ocak ayında kiralık olarak ayrılabilecek Francesco Camarda’nın geleceğini önümüzdeki haftalarda değerlendirecek.

Corriere della Sera'nın haberine göre, ocak transfer dönemi açılmadan önce Aldo Rossi Caddesi'nde mutlaka çözülmesi gereken bir konu var: genç yetenek Francesco Camarda'nın durumu. Bugüne kadar çok az süre alan altyapı oyuncusu, Ruben Amorim tarafından sahaya sürüldüğünde onu hiçbir zaman ikna edemedi. Bu nedenle Milan'da da oyuncunun

geleceği üzerine düşünülmeye başlandı.

Ocak ayında düzenli forma giymek için kiralık olarak ayrılması kesinlikle ihtimal dışı değil. Serie A ve Serie B'den çeşitli kulüpler, oyuncu hakkında şimdiden ayrıntılı bilgi istedi.

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