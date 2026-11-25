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Milan, Atina'ya öğleden sonra erken saatlerde hareket etmeden önce son antrenmanını bu sabah sağanak yağmur altında Milanello'da yaptı. Yarın akşam Stadio Geōrgios Karaiskakīs'te ev sahibi Olympiacos ile karşılaşacak.

Sağ uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Bologna maçında forma giyemeyen Fikayo Tomori, takımla antrenmanlara tamamen geri döndü. İngiliz savunmacı, Avrupa Ligi için Atina'ya gidecek kadroda yer alacak ve ikinci yarıda takıma katkı vermeye hazır olacak.

Luka Modric ve Strahinja Pavlovic'in ardından Milan'ın yarın Olympiacos'a karşı oynayacağı maç öncesinde üçüncü bir eksik daha ortaya çıktı. Maç öncesindeki son antrenmana Francesco Camarda katılmadı: Milan altyapısından yetişen oyuncu ayak bileğinde bir sorun yaşadı ve Olympiacos deplasmanı için Atina'ya gidecek kadroya alınması beklenmiyor.

Milan'da forma giyemeyecek oyuncuların güncel listesi şöyle: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic ve Camarda. Dolayısıyla Ruben Amorim'in, Goncalo Ramos'a alternatif olarak kullanabileceği asıl mevkisi santrfor olan bir oyuncusu bulunmayacak, ancak Alphadjo Cisse

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İlk dört maçta alınan üç yenilgiyle yapılan kötü başlangıcın ardından Milan, Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunu tehlikeye atmamak için Olympiacos karşısında hata yapmamalı. Cardinale ve Portekizli teknik direktör, Avrupa kupasında yollarına devam etme hedeflerini açıkça dile getirdi. Bu nedenle maça en iyi şekilde hazırlanmak şart.

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Önemli oyuncuların çok sayıdaki yokluğuna rağmen sahaya mümkün olan en iyi 11 çıkacak. Bournemouth'da gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı bir maçlık cezayı tamamlayan Maignan kaleye dönüyor. Dörtlü savunmada sağda Gila, stoperde takımın değişmez ismi De Winter ile Diawara görev yapacak. Sol kanatta ise Estupinan'ın önünde Bartesaghi öne çıkıyor. Orta sahada oyun kurma görevini Jashari üstlenecek; Musah ve Rabiot da bu hattı tamamlayacak. En büyük soru işaretleri hücum üçlüsünde ve Ramos'a kimin destek vereceğinde: Cisse'nin Pulisic'in yerine, Moreira'nın ise karşı kanatta oynaması bekleniyor.