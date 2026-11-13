Milan'da Amorim, Tomori'nin iyileşmesini umuyor: İngiliz savunmacı ne zaman sahalara dönebilir?

Neredeyse bütün yazı kulübünde adeta dışlanmış biri olarak geçiren Fikayo Tomori, büyük bir profesyonellik ve Milan formasına duyduğu sevgiyle kendini tamamen Amorim'in emrine verdi.

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İngiliz oyuncu, Portekizli teknik direktörün Serie A ve Avrupa Ligi maçları arasında yapmak zorunda olduğu olağan rotasyonlarda takım için önemli bir seçenek olabileceğini gösterdi.

Fikayo Tomori, ligdeki Milan-Bologna maçının ilk yarısında sakatlandığı 28 Ekim'den bu yana sahalardan uzak. Eski Chelsea oyuncusunun sağ uyluğundaki medial fleksör kaslarından birinde lezyon tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Inter, Ferencvaros ve Genoa'ya karşı oynanan sonraki Serie A ve Avrupa Ligi maçlarında forma giyemedi. Gabbia'nın da aynı dönemde uzun süre sahalardan uzak kalması, De Winter'ı adeta fazla mesai yapmaya zorladı.

Tomori, milli maç arasının ardından, Alvini'nin şaşırtıcı performans sergileyen Frosinone'sinin 22 Kasım'da San Siro'ya konuk olacağı maçta sahada olabilmek için yoğun biçimde çalışıyor. İyileşme süreci iyi gidiyor ancak Milan'da kimse, sakatlığın tekrarlaması riskini göze alarak dönüşünü hızlandırmak istemiyor. Bu nedenle İngiliz oyuncunun 26 Kasım'da Pire'de Olympiakos'a karşı oynanacak zorlu Avrupa Ligi deplasmanında forma giyme ihtimali daha yüksek.

Tomori bir yandan sahalara dönüp yeniden önemli bir rol üstlenmek için sıkı çalışırken diğer yandan transfer piyasasını takip ediyor. Çünkü ocakta açılacak transfer dönemi öncesinde kendisine yönelik çeşitli kulüplerin ilgisi var. Son günlerde Barcelona'nın da aralarında bulunduğu İspanyol kulüpleri ile Premier League kulüpleri oyuncunun durumunu yokladı. Sözleşmesi sona ereceği için oyuncuyu temmuzda bonservissiz kaybetmek istemeyen Milan, şimdiden bir bonservis bedeli elde etmeye karar verebilir.