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imago-sport-1084399865.jpgGribaudi/ImagePhoto
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Milan'da Amorim tercihini Camarda'dan yana kullandı: Milan'ın genç forveti Salzburg karşısında ilk 11'de başlayacak, Ramos ise dinlendirilecek

AC Milan

Milan'da Amorim son tereddütlerini giderdi: Camarda, Salzburg karşısında ilk 11'de başlayacak

Yarın Salzburg deplasmanına çıkacak Milan kadrosunda köklü değişiklikler olacak. Zorlu deplasmanda Amorim, daha önce birlikte sahaya sürmediği bir ilk 11 tercih edecek: Savunmada Tomori, orta sahada Jashari oynayacak. İngiliz-Amerikalı hücum oyuncusu Hutichinson da forma şansı bulabilir.


İlk 11'deki en büyük ve en önemli değişiklik ise Camarda'nın maçın başından itibaren oynayacak olması: Amorim genç İtalyan futbolcuyu seçti, Ramos ise dinlendirilecek. Altyapıdan yetişen Camarda, Lazio ve Lecce maçlarında sonradan oyuna girdikten sonra bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda yer alacak.

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