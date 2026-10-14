Milan'da Amorim tercihini Camarda'dan yana kullandı: Milan'ın genç forveti Salzburg karşısında ilk 11'de başlayacak, Ramos ise dinlendirilecek

Yarın Salzburg deplasmanına çıkacak Milan kadrosunda köklü değişiklikler olacak. Zorlu deplasmanda Amorim, daha önce birlikte sahaya sürmediği bir ilk 11 tercih edecek: Savunmada Tomori, orta sahada Jashari oynayacak. İngiliz-Amerikalı hücum oyuncusu Hutichinson da forma şansı bulabilir.





İlk 11'deki en büyük ve en önemli değişiklik ise Camarda'nın maçın başından itibaren oynayacak olması: Amorim genç İtalyan futbolcuyu seçti, Ramos ise dinlendirilecek. Altyapıdan yetişen Camarda, Lazio ve Lecce maçlarında sonradan oyuna girdikten sonra bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda yer alacak.