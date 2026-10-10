Yarın saat 18.00'de Mapei Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Milan maçı için yalnızca Belçikalı Alexis Saelemaekers forma giyemeyecek değil: Ruben Amorim, üçüncü kaleci Pietro Terracciano'dan da yararlanamayacak.





Eski Fiorentinalının yerine Ruben Amorim,

genç

2008 doğumlu Leo Bouyer'i kadroya çağırdı böylece Bouyer, diğer genç Lorenzo Torriani'nin arkasında üçüncü kaleci olarak görev yapacak. Bilindiği üzere Pervis Estupinan da iyileşti; nitekim takım arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı ve

Gelecek maçlar SAS Serie A 12:00 MIL

Portekizli teknik direktörün hizmetinde

olacak.