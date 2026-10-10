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Milan'da Amorim, Pietro Terracciano'dan vazgeçti: İşte Maignan ve Torriani'nin arkasındaki üçüncü kaleci olacak isim

AC Milan

Milan’da, durumu zaten bilinen Alexis Saelemaekers’in yanı sıra Pietro Terracciano da forma giyemeyecekler arasında yer alıyor: genç Bouye kadroya çağrıldı

Yarın saat 18.00'de Mapei Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Milan maçı için yalnızca Belçikalı Alexis Saelemaekers forma giyemeyecek değil: Ruben Amorim, üçüncü kaleci Pietro Terracciano'dan da yararlanamayacak.


Eski Fiorentinalının yerine Ruben Amorim,

genç

2008 doğumlu Leo Bouyer'i kadroya çağırdı böylece Bouyer, diğer genç Lorenzo Torriani'nin arkasında üçüncü kaleci olarak görev yapacak. Bilindiği üzere Pervis Estupinan da iyileşti; nitekim takım arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı ve

Portekizli teknik direktörün hizmetinde

olacak.

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