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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan'da Amorim'in yüzü gülebilir: Chukwueze tamamen iyileşti, Atalanta karşısında üç oyuncunun yokluğu kesin

AC Milan

Samuel Chukwueze, yarın Atalanta ile oynanacak maçta Ruben Amorim'in tamamen emrinde olacak. Milan'da üç eksik var.

Amorim, Serie A ve Avrupa Ligi'ndeki peş peşe maçlar öncesinde oyuncularının enerjisini iyi yönetmek zorunda. Teknik direktör cuma günü takıma bir gün izin verdi; takım, Atalanta ile San Siro'da oynayacağı maça hazırlanmak için ancak cumartesi günü yeniden antrenmana çıktı.

Ruben Amorim'in kullanabileceği oyuncular açısından, gün içinde yeni bir gelişme yaşanmazsa teknik direktör Samuel Chukwueze'den tam olarak yararlanabilecek: Nijeryalı millî futbolcu Salzburg'a gitmişti ancak hafif kas yorgunluğu nedeniyle tedbir amaçlı maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Endişeler giderildi ve oyuncu oynamaya hazır. Milan'ın üç eksiği olacak: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia ve Pietro Terracciano.

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