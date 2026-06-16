Milan’da Amorim’in gelişi Leao’nun kaderini değiştirebilir: Forvetin takımda kalma ihtimali giderek artıyor

Yeni bir ligde kendini kanıtlama arzusunu dile getirme kararından, yeni bir teknik direktörün ve aynı zamanda vatandaşı olan bir ismin gelmesiyle Rossoneri’de kalma olasılığına kadar. Ruben Amorim’in artık çok yakında göreve başlamasıyla birlikte Milan’da kalma ihtimali de bulunan Rafael Leao’nun durumu işte bu şekilde şekillenebilir: Sisal ve Snai’nin bahis oranları uzmanlarının sunduğu analizde, Leao’nun Milano’da kalma ihtimaline 4,50 oran veriliyor. Bu oran, birkaç gün önceki 7,50’ye kıyasla önemli bir düşüş gösteriyor.





Bu senaryo değişikliğinin nedenleri çok sayıda: bir yandan Amorim, üçlü hücum hattını öngören bir dizilişi tercih ediyor ve Leao’yu en sevdiği pozisyon olan sol kanatta oynatıyor (aslında oyuncunun Allegri’ye itiraz ettiği noktalardan biri de, kendisine uygun olmayan bir rol, yani santrfor pozisyonunda oynamak zorunda kalmasıydı); diğer yandan, Leao’nun açıklamalarından on gün sonra transfer piyasasından gelen tepki oldukça soğuk görünüyor; çok az ilgi var ve şu anda ciddi bir talip de yok. Aslında, geleceğinin yine Milan’da geçmesi birdenbire en olası seçenek haline geldi; bunu Arsenal, Galatasaray veya Suudi Arabistan’daki herhangi bir takım izliyor; hepsinin oranı 3,00, Manchester United ihtimalinin oranı ise 6,00.