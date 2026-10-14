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Milan'da Amorim'in Comotto planı: Salzburg karşısında ilk maçına çıkacak, ancak oyuna sonradan girecek

AC Milan

Christian Comotto'nun yarın Salzburg'a karşı oynanacak maçta oyuna sonradan girerek bu sezon ilk kez süre alması bekleniyor.

Christian Comotto bu sezon Milan formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır.  Yarın Salzburg'a karşı oynanacak Avrupa Ligi'nin ikinci maçında bu sezon ilk kez süre alması bekleniyor. Ruben Amorim, yaz aylarında gelen çok sayıda teklife rağmen takımda tutulan 2008 doğumlu yeteneği Milan formasıyla sahaya sürmeyi planlıyor. Juventus da onu bonservisiyle kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu.


Milan, maça Musah ve Jashari ile başlayacak; planlanan değişikliklerle onların yerini Comotto ve Rabiot alacak. Amorim, Milan altyapısından yetişen bir diğer oyuncu olan Francesco Camarda'ya da önemli süre verecek. 2008 doğumlu genç santrforun ise ilk 11'de başlayarak Gonçalo Ramos'a biraz dinlenme fırsatı sağlaması bekleniyor.

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