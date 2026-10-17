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Diego Moreira MilanGetty Images
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Milan'da Amorim'in Atalanta maçı öncesi ilk 11'e dair iki kararsızlığı var: Bartesaghi ve Moreira bir adım önde

AC Milan

Milan'ın gözü Atalanta'da: İlk 11'i deneyen Amorim'in iki tercih konusunda karar vermesi gerekiyor

Ruben Amorim, yarın saat 18.00'de San Siro'da Atalanta'ya karşı oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanı yönetti. Üç oyuncu maçta forma giyemeyecek: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia.


Takımla iyi çalışan Chukwueze, ilk 11 için aday. Forma yarışında Moreira favori. Savunmanın sağına Gila dönecek, stoper ikilisini De Winter ile Pavlovic oluşturacak. Sol tarafta ise Bartesaghi, Estupinan'ın önüne geçmeye yakın. Orta sahada Modric-Rabiot ikilisine yer verilecek; Cisse ve Pulisic de Ramos'a destek olacak.

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