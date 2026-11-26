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Önemli bir galibiyet, heyecan verici bir geri dönüş. Milan, Yunanistan'da Olympiakos karşısında zor anlar yaşasa da Hutchinson, Cisse, Pulisic ve Morera'nın yeteneği ve golleri sayesinde sonunda sevinen taraf oldu. Amorim'in maç sonrası Sky'a yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Bu ikinci yarı, Avrupa Ligi'ndeki sezonunuzu değiştirir mi?

“Geleceğimizi kesinlikle değiştirir. İkinci yarıda iyi oynadık ama yine çok hata yaptık ve gelişmemiz gerekiyor. Öte yandan birçok oyuncumuz geri döndü, olumlu bir akşamdı.”

Çalkantılı bir final:

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“Maçları böyle, tabii ki kazanarak bitirmek daha iyi. Çok güçlü bir takım olmak için yapmamız gereken çok şey var ama takım ruhu var. Bu, bir şeyin başlangıcı.”

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Mesele yine zihinsel mi?

“Bence en büyük sorun bu: duran toplar, kaleyi savunma ve yapmamız gereken hamleler gibi küçük ayrıntılara odaklanmak. Bu, zamanla ve

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deneyimle

gelişir. Teknik yön önemli ama konsantrasyon en önemli şey. Her üç günde bir fiziksel olarak oynamak zor, ancak sürekli kazanma baskısı altında olmak daha da zor.”

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Hutchinson hakkında:

“Ondan bunu her zaman bekliyorum, çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli var. Takımdaki diğer oyuncular gibi yetenekli. Bu sürpriz değil, çok yetenekli. Önemli olan zihinsel taraf.”

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Rakibin yakaladığı kontra atakları nasıl açıklıyorsunuz?

“Topla oynamaya çalışırken baskı görmeden topu kaybettik. Jashari'yi oyun kurması için yalnız bırakıyor, dört oyuncumuzu da onların orta saha oyuncularının gerisinde tutuyorduk. Top bizdeyken baskı altında olmadığımız hâlde topu rakibe verdik. Koni (De Winter, editörün notu) bazen topu baskı olan bölgelere gönderdi, oysa topla ilerlemesi gerekiyordu. Takımı öne taşımak ve geriden çıkarken bize öncülük etmek onun sorumluluğu. Kendi kendimize onların baskı yaptığı bölgelere giriyorduk.”

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Sezonun geriye düşüp kazandığınız ilk maçı:

“Bence güzel bir duygu. Benfica maçına bakarsanız birçok fırsatımız olmuştu. Bugünkünden daha fazla pozisyon üretmiştik. İnanmak için bunu görmek gerekir; bugün iki gollük farkı kapatıp 4-2 kazandığımızı gördük. Öz

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güvenimiz

artacak.”