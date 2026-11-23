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Amorim kameralar karşısında her zaman doğrudan, net ve lafı dolandırmadan konuşuyor. Bu iletişim tarzı, genel tabloya kıyasla temiz bir nefes gibi geliyor. Portekizli teknik direktör, Frosinone maçının ardından Milan'ın transfer gündeminde adı hâlâ sıkça geçen bir oyuncu hakkında da açık konuştu: "Goncalo Inacio mu? Harika bir oyuncu. Onunla çalışmak benim için büyük bir keyifti. Pavlovic'imiz var. Diawara çok genç ama iyi yanıt veriyor." Amorim bu açıklamaları Portekizli yayın kuruluşu Sport Tv'ye yaptı.

Portekiz televizyon kanalının sitesinde ayrıca Amorim'in Milan'ın diğer mevkileri güçlendirmeye odaklanacağını söylediği aktarılıyor. Inacio, geçen yaz da stoper hattını güçlendirmek için ilk tercihlerinden biri olarak gösteren Milan teknik direktörünün özellikle istediği bir oyuncu. Transfer döneminin son gününde Milan ile Sporting Lizbon, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Ancak sürenin dolmasına dakikalar kala Sporting Lizbon geri adım atmıştı. Taraflar yeniden görüşmeye başladı. Sporting Lizbon, gerçekten yüksek bir teklif gelmesi hâlinde Inacio'yu ocak ayında satmaya açık. Teklifin ne kadar yüksek olması gerekiyor? Yaklaşık 35/40 milyon euro. Milan bu talebi not etti ancak düşünmek için zaman ayırdı. Inacio, Amorim'in saha içindeki tutumu ve performansları sayesinde tam güvenini kazanan Pavlovic gibi sol ayaklı. Sol stoperde oynayabilen Diawara da gelişim gösteriyor. Bu nedenle Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp, Gabbia'nın da aralık sonu ile ocak başı arasında döneceğini hesaba katarak stoper yerine bir bek transferine ağırlık verebilir.

Mazraoui, önümüzdeki günlerde yakından takip edilmesi gereken bir isim. Manchester United'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana Amorim'le ilişkisi çok iyi. Son günlerde gündeme gelen Portekizli Dalot'un Milan'a olası dönüşü konusunda ise şu aşamada fazla doğrulama yok.