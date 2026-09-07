24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
ITALY-FOOTBALL-FUNERALAFP

Çeviri:

Milan, Costacurta’yı dinleyin: “Juventus’la birlikte Avrupa Ligi’nin favorisi Rossoneri, bu yıl Milan’ı daha istekli görüyorum”

AC Milan

Eski AC Milan savunmacısı, Sportweek’e AC Milan’ın sezonuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Alessandro Costacurta, Amorim'in yeni Milan'ını büyük bir ilgiyle takip ediyor. SportWeek'e konuşan eski Milan savunmacısı, yeni başlayan sezonda şeytanın hedeflerinden söz etti ve Milan ile Juventus'u, Avrupa Ligi şampiyonluğu için başlıca favoriler arasında gösterdi: "Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde favori ve en az yarı finale kalmak zorundalar, geri kalanında ise İngiliz ekiplerine, özellikle de Bournemouth'a dikkat"


Ardından şöyle devam etti: "Amorim beni cezbediyor, rakibin hata yapmasını istiyor, bunun için biraz risk almayı göze alsa bile ve sırf bu yüzden bile bana sempatik geliyor".

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin