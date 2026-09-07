Milan, Costacurta’yı dinleyin: “Juventus’la birlikte Avrupa Ligi’nin favorisi Rossoneri, bu yıl Milan’ı daha istekli görüyorum”

Alessandro Costacurta, Amorim'in yeni Milan'ını büyük bir ilgiyle takip ediyor. SportWeek'e konuşan eski Milan savunmacısı, yeni başlayan sezonda şeytanın hedeflerinden söz etti ve Milan ile Juventus'u, Avrupa Ligi şampiyonluğu için başlıca favoriler arasında gösterdi: "Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde favori ve en az yarı finale kalmak zorundalar, geri kalanında ise İngiliz ekiplerine, özellikle de Bournemouth'a dikkat"





Ardından şöyle devam etti: "Amorim beni cezbediyor, rakibin hata yapmasını istiyor, bunun için biraz risk almayı göze alsa bile ve sırf bu yüzden bile bana sempatik geliyor".