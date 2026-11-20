Genoa Sportif Direktörü Melissano ile Cristian Comotto'nun menajeri Beppe Riso, geçtiğimiz günlerde el sıkıştı. Transfer döneminin yeniden açılacağı 1 Ocak'ta Milan'ın genç yeteneği, teknik direktör De Rossi'nin ekibine katılacak.

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Bir sürpriz yaşanmazsa Genoa, kış transfer dönemindeki ilk transferini Milan'ın genç yeteneğiyle yapacak. Comotto, geçen sezon Spezia'da Melissano ile çalışmıştı. Bu transfer için ısrar eden ve süreci sonuca ulaştıran da Genoa'nın yeni sportif direktörü oldu.

Genoa, aylardır İtalya 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu takip eden Parma ve Monza'nın önüne geçti. Şimdi Milan ile anlaşmanın ayrıntılarını da tamamlamak istiyor. Transferin, satın alma opsiyonu ve geri satın alma hakkı içeren bir kiralama anlaşmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Böylece Milan, geleceği için önemli bir parça olarak gördüğü oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmeyecek.

Comotto, geçen yaz Milan ile sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Bu, Cardinale'nin gelecekte ona güvendiğinin açık bir göstergesi. Ancak Amorim'in kulübü puan tablosunun üst sıralarına taşımak için sağlam bir temel oluşturma ihtiyacı, bugünü daha karmaşık hâle getiriyor. Portekizli teknik direktör, Modric'in kalitesinden ve Rabiot'nun liderliğinden vazgeçemez. Comotto ikisinden de geleceği için önemli dersler aldı, ancak şimdiye kadar sahada çok az süre buldu.

Serie A'da iki maçta toplam 4 dakika, Avrupa Ligi'nde ise yalnızca 14 dakika oynadı. 2008 doğumlu genç bir yetenek için bile bu süre az, hem de fazlasıyla az. Plan, onun İtalya'nın gelmiş geçmiş en büyük orta saha oyuncularından biri olan De Rossi'nin yönetiminde gelişmesi. Prensip anlaşması şimdiden sağlandı; şimdi nihai anlaşmaların tamamlanması gerekiyor.

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Comotto, Milan'a çok bağlı olsa da İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden birine gitme ihtimalinden şimdiden heyecanla söz etti.