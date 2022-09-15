NE OLDU? Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Chelsea'nin yaz transfer döneminde Milan'a 150 milyon € (129 milyon £/150 milyon $) satın alma maddesi olduğu bildirilen Leao'yu transfer etmek istediğini açıkladı.

Maldini, transfer görüşmesinin hızla reddedildiğini, ancak Milan'ın San Siro'daki mevcut sözleşmesinin 2024'te sona ermesiyle birlikte Portekizli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini vurguluyor.

NE DEDİLER: Milan efsanesi Sport Mediaset'e verdiği demeçte: "Sözleşme yenilmesi, aylar önce karşılaştığımız bir sorun.

"Rafa, şimdikinden daha güçlü olmanın çözümün bizimle kalmak olduğunu biliyor" dedi.

Maviler'in Leao'ya olan ilgisine ışık tutan Maldini şunları ekledi:

"Chelsea'nin resmi olarak yazılı teklifi gelmedi, ama gayri resmi olarak oyuncuyu istediler.

"Tabii ki onların bu teklifleri, bizim tarafımızdan reddedildi."

BÜYÜK RESİM: 23 yaşındaki oyuncu, Milan'ın 2021-22 Serie A başarısında 11 gol ve sekiz asistle önemli bir figürdü.

Bu, Chelsea'nin Romelu Lukaku'nun kiralık olarak Inter'e dönmesinin ardından hücum takviyeleri ararken onlar için çok iyi bir seçecek olarak duruyordu.

Ancak, sonunda Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı takıma dahil edebildiler.

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