Milan CEO'su Ivan Gazidis: Yeni bir stadyum bizim için zorunluluk

Uzun bir süredir hasret olduğu Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönen ve Serie A'nın zirvesinde yer alan Milan'ın CEO'su Ivan Gazidis, kulübün yeniden yapılanma sürecinin başında olduğunu açıkladı.

Milan TV'ye konuşan Gazidis, takımın her geçen gün geliştiğini ve Milan'ın eski günlerine kavuşacağını açıkladı.

Gazidis ne söyledi?

Milan'ın başarısının sırrının takımdaki aile ortamı olduğunu açıklayan Gazidis, birlikteliğin iyi skorları getirdiğini söyledi:

"Henüz yolun başında olduğumuzu her zaman söyledik. Kulübün en tepesinde yer alan başkandan Maldini'ye, Massara'dan bana ve hocamız Stefano Pioli'ye kadar büyük bir birlik var. Oyuncular bu birlikteliği görüyor ve yapmak istediğimiz şeyleri anlıyor.

"Birlik ve çalışma olduğunda her şeyi başarmanın mümkün olduğuna inanıyorum."

Pioli hakkında

Milan'da oldukça başarılı bir dönem geçiren teknik direktör Stefano Pioli'yi de değerlendiren Gazidis, tecrübeli isimden övgüyle bahsetti:

"Pioli sahada görmek istediğim futbolu oynatabilecek kapasiteye sahip. Hedeflerimize ulaşma konusunda her oyuncunun katkısı çok önemli. Milan'ı en tepede görmeyi arzuluyoruz ve Pioli de bu hedefi benimsiyor.

"Gelece cesaretle bakan, modern bir takım olma yolunda ilerliyoruz ve bu konuda önümüz oldukça açık."

Yeni stadyum mesajı

Milan'ın bir süredir devam eden yeni bir stadyum inşa etme projesine de değinen Gazidis, bunun takım için gerekli olduğunu söyledi:

"San Siro özel bir yer ve yeni stadyum konusundaki soru işaretlerini de anlayabiliyorum.

"Duyguları bir kenara bırakmak kolay değil ve San Siro'nun hatıraları sonsuza dek var olmaya devam edecek.

"Yine de dünyada başarılı olan tüm liglerin yeni stadyumlar inşa ettiğini unutmamamız gerekiyor. Gelecek adına önemli bir karar."

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