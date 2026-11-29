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Francesco Camarda, ayak bileğindeki ağır ezilmeyi atlattı. Bu sakatlık nedeniyle Olympiacos deplasmanındaki Avrupa Ligi maçını kaçıran genç oyuncu, pazartesi akşamı Cagliari ile oynanacak maç için takımın geri kalanıyla birlikte Sardinya'ya gidecek. Cagliari karşılaşması hem saha içinde hem de transfer piyasasında önemli. Kulüpler arasında 2008 doğumlu genç yetenek hakkında haftalardır görüşmeler sürüyor: Cagliari başkanı Tommaso Giulini, Camarda'nın sezon sonuna kadar kiralanması ihtimali hakkında bilgi istedi.

Şimdilik görüşmeler ön aşamada. Milan, Francesco Camarda'nın satın alma opsiyonu ve kendi lehine geri satın alma hakkıyla kiralanmasına açık olsa da oyuncunun deneyim kazanması, teknik ve taktik gelişimini ilerletmesi için yurt dışına gitmesini tercih ediyor. Hollandalı bir kulübün de Milan'ın transfer ekibini ve oyuncunun temsilcilerini ikna etmek için gereken argümanları bulmakta olduğu belirtiliyor.

Peki konu kapandı mı? Henüz değil. Camarda için Serie B ekiplerinden Empoli ve Catanzaro hâlâ devrede. Serie A'da da çeşitli ihtimaller var: Cagliari'nin yanı sıra Genoa ve golcü Gustavo Varela'nın satılması halinde Monza da takip edilmeli.

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, güvendiği isimler Bobby Gardiner ve Willian Estevao ile birlikte Unipol Domus tribünlerinde olacak. İki net hedefleri var: Milan galibiyetini kutlamak ve Cagliari'nin gelecek vadeden forveti Paul Mendy'nin performansını dikkatle izlemek. Milan, 2007 doğumlu oyuncuyu çok beğeniyor ve gelecek transfer dönemleri için onun üzerinde opsiyon hakkı elde etmek istiyor. Ancak bu kolay olmayacak. Senegal millî takımı formasıyla ilk golünü de atan oyuncu, Inter, Roma ve birçok üst düzey Avrupa kulübünün radarında.

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Maçın bitiş düdüğünün ardından Milan ve Cagliari yönetimleri transfer gündemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin öne çıkan konuları Camarda ve Mendy olacak, ancak başka genç yetenekler de konuşulabilir.

Bir de dikkat çekici bir ayrıntı var: Cagliari, temmuz ayında Alphadjo Cisse'yi kiralamaya çalışmıştı. Ruben Amorim ise yazın ilk antrenmanlarının ardından buna hemen engel olmuştu. Bu kararın karşılığı sahada fazlasıyla alındı: Kasım sonu itibarıyla Milan'ın 70 numarası, Serie A'da 6 ve Avrupa Ligi'nde 4 golle çift haneli sayıya ulaşmış durumda.