Milan: Cardinale’nin neden Jaissle yerine Amorim’i tercih ettiği ortaya çıktı

Fabrizio Romano, kendi YouTube kanalında yayımladığı bir videoda Ruben Amorim hakkında şunları söyledi: "Dün, sanki Ruben Amorim'i eleştirmek ve yerden yere vurmak için fırsat kollanıyormuş gibi, her tür şeyin duyulup okunduğu bir gündü. Amorim belki dünyanın en iyi teknik direktörü değil ama bana göre, Juventus karşısındaki maç gibi seviyesinin altında kalınmış olabilecek bir karşılaşmanın ardından aldığı tüm bu eleştirileri hak etmiyor. Milan yine de son dakikalara kadar önde götürdüğü o maçta sahadaydı. Milan kesinlikle bu seviyeye uygun olduğunu gösterdi. Ayrıca Portekiz ve İngiltere gibi tamamen farklı ortamlardan gelen Amorim'in, Milan'ın çehresini üç ayda tamamen değiştireceğini düşünmek de kesinlikle akıl dışıydı.





Gerry Cardinale ile yaptığı ilk görüşmeden itibaren, şu anda Newcastle'ın teknik direktörü olan Matthias Jaissle ile Milan teknik direktörlüğü için yarışan Amorim, Milan patronunun tercihinde fark yaratan bir dürüstlük ve uzun vadeli bir vizyon ortaya koydu. Milan'ın yeni teknik direktörü olarak atanmasından bile önce Portekizli çalıştırıcı, kendi futbol fikrini taşımak istediği konusunda çok netti. Ancak bunun zaman alacağı açık ve bunun farkında olan AC Milan yönetimi de Milan'a yakışır bir takım kurabilmek için sabır gerekeceğini biliyor. Elbette Amorim'in hedefi kazanmak ve mümkün olan en iyi şekilde rekabet etmek, ancak Portekizli teknik adamın taktik, yaklaşım ve oyuncular açısından kendi Milan'ını gösterebilmesi için zamana ihtiyacı var ve bunu istiyor. Amorim bu konuda çok netti; hiçbir şey vaat etmedi ve açık sözlü olduğu, dürüst davrandığı için saygıyı hak ediyor. Son sözü ise elbette saha söyleyecek".















