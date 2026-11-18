Gerry Cardinale, geçen hafta kulübün gelirlerini büyük ölçüde artırmayı hedefleyen yeni şirketi Milan Sports & Entertainmente'in (MSE) kurulduğunu duyurdu.

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Gerry Cardinale, yeni şirket Milan Sports & Entertainmente'i (MSE) resmen duyurup faaliyete geçirdi. Gerry Cardinale, bu yeni yapı sayesinde Milan'ın gelirlerinde büyük bir artış planlamaya çalışıyor. En iyimser senaryoda gelirler bir milyarı aşabilir.

YENİ ŞİRKET NASIL İŞLEYECEK? - Cardinale'nin MSE ile attığı adım, bir futbol kulübü için tamamen yeni bir yaklaşım ve RedBird Capitals fonunun stratejisinde bir ilerleme niteliğinde. Amaç, farklı sektörlerdeki yatırımları ve faaliyetleri tek bir ekonomik çatı altında toplamak. Hangi sektörler mi? Spor tesislerinden (San Donato'da yapılması mümkün olan yeni arena) konser ve fuar gibi canlı etkinliklere kadar uzanan bir alan söz konusu. Tüm bunlar, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve dolaylı olarak Milan'ın kasasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

CARDINALE NE DEDİ? - Financial Times ve Gazzetta'ya konuşan Cardinale, varlıkların birkaç milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşabileceğini yineleyerek finansal planını şöyle anlattı: "Milan Sports & Entertainment, bu çalışmaların ve dört yıl önce kulübe ilk yatırımımızı yaptığımızdan beri inşa ettiklerimizin doruk noktası. Bunun gibi girişimlerin ardındaki itici güç, Milan'a transfer piyasasında rekabet etmek ve dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak için gereken mali gücü sağlamak."

MSE'NİN KAPSAMINA NELER GİRECEK? GENERALI STADIUM - Peki bu varlıklar neler? Gazzetta dello Sport'a göre başlangıç noktası stadyum olacak; buna San Donato'daki arena, NBA Europe ve tenis de eklenecek. Inter ile birlikte inşa edilecek Generali Stadium, ilk büyüme adımının temelini oluşturacak. İki kulübün planlarında stadyumun, boş günlere özel etkinlikler düzenlenerek yılın 365 günü faal olması öngörülüyor.

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MSE'NİN KAPSAMINA NELER GİRECEK? SAN DONATO ARENASI - Milan, başlangıçta yeni stadyumun inşa edilmesi düşünülen San Donato Milanese bölgesinde satın aldığı arazilere de büyük önem veriyor. Burada 20 bin kişilik bir arena inşa etme projesi hâlihazırda yürürlükte. Arena, RedBird'ün NBA Europe'a dahil etmek istediği kulüp için kullanılacak; ayrıca konserlere ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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MSE'NİN KAPSAMINA NELER GİRECEK? TENİSE DİKKAT - Cardinale ayrıca Milano'da üst düzey bir tenis turnuvası düzenlemeyi ya da bu günlerde 2026 edisyonu Torino'da oynanan ATP Finals'ı bu şehirden almayı denemeyi düşünüyor.

ÖRNEK ALINACAK MODELLER - İş modeli, değeri 10 ila 25 milyar dolar arasında olan ve spor, medya, eğlence, yeme içme, ticari faaliyetler ile altyapıya yönelik gayrimenkul yatırımlarını bir araya getiren Kroenke Sports & Entertainment, AEG ve Fenway Sports Group gibi büyük Amerikan şirketlerini örnek alıyor.

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GELİRLER NEREDEN GELECEK? - Milan, son mali yılını 464,6 milyon avro gelirle kapattı; Cardinale büyüme için buradan yola çıkmak istiyor. Generali, sponsorluk gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak. Ardından yeni stadyumun ağırlama hizmetleri ve bilet satışlarından elde edeceği gelirler gündeme gelecek (Barcelona ve Real Madrid, VIP alanlarının özelleştirilmesi için ticari ortaklarından önümüzdeki 15/20 yıl boyunca yaklaşık 350 milyon avro elde ediyor). Bu gelir modeli, NBA Europe basketbolu, konserler ve daha önce sözü edilen tenis sayesinde San Donato arenasında da tekrarlanabilecek.