Milan: Cardinale ile Roc Nation Sport arasındaki bağa dair yeni bir ipucu. Endrick somut bir hedef, işte maliyeti

MSE’nin yeni CEO’su Brett Yorkmark, Roc Nation Sports’un eski eş CEO’su ve 2014’ten bu yana Roc Nation Sports’ta yöneticilik yapan Michael Yorkmark’ın kardeşi. Bu, Milan ile genç Brezilyalı yetenek Endrick’in çıkarlarını temsil eden ünlü Amerikalı rapçi Jay Z’nin ajansı arasındaki bağın bir başka doğrudan teyidi.

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2006 doğumlu oyuncu, Cardinale'nin aklından çıkmıyor. Cardinale, bir poker oyununu andıran bu mücadeleyi kazanacak doğru kartlara sahip olduğuna inanıyor. Masada, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'in yanı sıra Roma ve başta Everton ile Newcastle olmak üzere çeşitli Premier League kulüpleri de var.

Red Bird'ün patronunun stratejisi açık: Roc Nation Sports'un desteğini alarak oyuncunun tercihi olmak. Ağustos ayında başlayan temaslar düzenli biçimde sürdü çünkü Endrick, Red Bird için kusursuz bir yatırım olurdu: Henüz çok genç, hırslı, yetenekli ve Avrupa futbolunda kendini kanıtlamaya son derece istekli.

Genellikle çok iyi bilgi alan The Athletic'e göre Real Madrid, Brezilyalı oyuncuyu ocak ayında göndermeye karar verdi ancak artık kiralık değil, yalnızca bonservisiyle. Fiyatı mı? Bonuslara göre az çok değişmekle birlikte en az 60 milyon euro. Mourinho'nun bu konuda ne düşüneceği ise belirsiz. Kısa süre önce kesin bir dille, "Onu isteyen karşısında beni bulur" demişti.

Special One, her zamanki gibi dikkat çekici konuşuyor. Bunu Cardinale de iyi biliyor: Geçen yaz Milan ile Real Madrid arasında Brezilyalı millî oyuncu için yürütülen görüşmeleri durduran kişi Portekizli teknik direktördü. Ancak şimdi bir şeyler değişmiş gibi görünüyor ve Brett Yorkmark'ın Mian Sport Entertainment'ın yeni CEO'su olarak atanması, Endrick yarışında Milan'a yeni bir yol açabilir.