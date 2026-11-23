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Yeni sportif direktör olarak Markus Krosche'nin açıklanacağı gün yaklaşıyor. Bu gelişmeyle birlikte Milan'ın transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Kulüp, Ruben Amorim'e en iddialı hedeflerin peşinden gidebilecek bir kadro sunmak için ocak ayında yatırım yapmaya hazır. Bu hedefler Serie A ve Avrupa Ligi'ni kapsıyor. Cardinale, Milan-Frosinone maçının ardından Avrupa Ligi'ni hedeflediğini söylemişti.

Red Bird'ün bir numaralı ismi, Milan'ı yönetim yapısı açısından da daha güçlü ve eksiksiz hâle getirmek için gece gündüz çalışıyor. Son günlerdeki temkinli yaklaşımın nedeni, 46 yaşındaki Alman yöneticinin çıkış maddesini görüşmek üzere Eintracht Frankfurt ile yapılan son ve belirleyici temaslardı.

Bild gibi Alman kaynaklarının da doğruladığı üzere nihai anlaşma yaklaşık 4 milyon karşılığında sağlandı. Bu, ocak transfer dönemi için öngörülen 7 milyona kıyasla önemli bir indirim.

Krosche birkaç gündür hem Cardinale hem de onun transfer ekibindeki isimlerle, Gardiner'dan Estevao'ya, Lomonte'den Almstadt'a kadar, doğrudan temas hâlinde. Gelen ve giden oyuncular konusunda transfer çalışmalarını organize etmeye hazır.

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Alman yönetici Milan için şimdiden çalışmaya başladı. Önümüzdeki üç sezon boyunca evi olacak kulübü tanımak için değerli zamanını kaybetmeye niyeti yok. Bu iddialı ve uzun soluklu proje, kulübün gelişimi ve kullanılacak araçlar konusunda paylaşılan ortak vizyon sayesinde de ilerleyebilir.

Gelecek maçlar OLY Ligi Europa 12:45 MIL

Resmî açıklamanın ne zaman yapılacağı henüz kesin değil. Bu hafta gelmesi pek olası görünmüyor. Buna karşılık Krosche'nin 1 Ocak'tan itibaren Milan için tam anlamıyla göreve başlayacağı konusunda pek şüphe yok.