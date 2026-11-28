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Fabio Capello, Juventus'un 2024'te Adrien Rabiot'nun bedelsiz ayrılmasına neden izin verdiğini anlayamıyor.

Juventus'un eski teknik direktörü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan'ın 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu hakkında şunları söyledi: “Rabiot bildiğimiz gibi, Juve'nin onu neden takımda tutmadığını hâlâ merak ediyorum.”

Yine La Gazzetta dello Sport, Juventus'un dört eski futbolcusunun İtalyan forvet Jeff Ekhator hakkındaki görüşlerine yer veriyor. 2006 doğumlu Ekhator, geçen yaz transfer döneminde Genoa'dan 16,5 milyon euro, 2 milyon euro bonus ve sonraki satışından yüzde 15 pay karşılığında geldi. Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalayan oyuncunun yıllık net maaşı 1,3 milyon euro.

İki kas sakatlığının ardından Ekhator, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Juventus formasıyla ilk golünü attı. Bu sezonki üçüncü maçına çıkan oyuncu, perşembe akşamı Torino'daki Stadium'da Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia karşısında Avrupa Ligi'nde alınan 4-1'lik geri dönüş galibiyetinde fileleri buldu.

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Massimo Mauro: “Belki Spalletti aradığı santrforu bulmuştur, belki de fizik gücü yüksek forvet hakkındaki sözleriyle tam olarak Ekhator'u kastediyordu... Bence Jeff çok iyi bir oyuncu. Juventus ‘en üst seviyesinde’ olsaydı elbette çok daha hızlı öğrenirdi. Ne kadar düzenli oynayacağını göreceğiz. Omonia Nicosia'ya karşı harika bir pas aldı ve gol attı. İyi iş çıkardı ama bu, bütün takımın performansını artırması gerektiğini gösteriyor: Juventus'un sorunlarını ne o ne de kadrodaki herhangi bir başka oyuncu tek başına çözebilir.”

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Michele Padovano: “Ekhator'u Genoa altyapısından beri takip ediyorum: boş alanlara koşu yapmayı biliyor, topu iyi saklıyor ve fiziksel olarak güçlü. Juventus'un hücumda eksikleri ve kadrosunda bir santrfor olmadığı için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yirmi yaşında ve gelişmesi için ona zaman tanımak gerekiyor ama çok büyük yetenekleri var. Gerçi o yaşta bazıları şimdiden yıldız oluyor: önünde büyük bir fırsat var, ilkini değerlendirdi ve şimdi bunu sürdürmesi gerekiyor. Ekhator, Juventus'un eksikliğini çektiği 9 numaranın özelliklerine sahip. Spalletti ona giderek daha fazla süre verecek: Omonia'ya attığı gol gerçek bir forvet golüydü. Juventus'un aradığı oyuncu zaten kendi kadrosunda.”

Vincenzo Iaquinta: “Fiziksel olarak güçlü olduğu için sürekli savunma arkasına koşu yapıyor: Woltemade ve Kolo ile birbirlerini tamamlıyorlar. Ekhator'un Juventus'un gelecekteki 9 numarası olup olamayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Kesin olan, henüz 20 yaşındaki bir oyuncu için şimdiden önemli bir bugününün olduğu. Gördüklerim, özellikle de geçen akşam Avrupa Ligi'nde gördüklerim umut veriyor çünkü Ekhator'un gelişime açık olduğunu da düşünüyorum. Sürekli savunma arkasına koşma isteğini seviyorum. Bunu yapabilmek için fiziksel olarak ve bacaklarında büyük bir güce sahip olman gerekir. Kendisine yer bulacağını düşünüyorum; Woltemade ve Kolo Muani ile de uyumlu oynayabileceğini görüyorum.”

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Emanuele Giaccherini: “Jeff genç bir oyuncu ama bazı açılardan ‘tecrübeli’: Juventus'a geldiğinde Serie A'da elliden fazla maça çıkmıştı. Bu, yirmi yaşındaki biri için azımsanacak bir sayı değil. Sürekli ‘gerçek’ bir 9 numara arayan Juventus'ta Ekhator kendisine yer bulup bu mevkide potansiyel bir ilk 11 oyuncusuna dönüşebilir. Koşuları takıma yardımcı oluyor, fizik gücü sayesinde kendisine gönderilen topu alabiliyor. Üstelik ‘gerçek’ bir 9 numara böyle yapar: ilk şut, gol. Baldini'nin geçici millî takım teknik direktörlüğü döneminde Girit'te Pio Esposito ile birlikte oynadığını unutmayalım. Modern bir forvet, ona güvenelim.”