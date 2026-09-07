Milan, Bergomi Amorim’in Rabiot için biçtiği 10 numara rolünü sorguluyor: “? Güçlü bir oyuncu ama alana, sahaya, biraz daha geriden başlamaya ihtiyacı var”

Juventus-Milan'ın geride bıraktığı düşünce noktalarından biri de Rabiot'nun rolüyle ilgiliydi: fiziksel durumu henüz tam olmayan Fransız oyuncu, on numara rolünde ikna edici bir performans ortaya koyamadı. Sky yorumcusu Beppe Bergomi, Sky Calcio Club - L'Originale programında görüşlerini şöyle dile getirdi: “Rabiot orada oynamalı mı? Güçlü bir oyuncu ama alana, boşluğa, biraz daha geriden çıkış yapmaya ihtiyacı var. Şu ana kadar ikinci yarılarda oynadı ve maçın gidişatını tersine çevirdi. Bugün de değişiklikler golü getirdi. Milan'dan daha fazlasını bekliyordum ama takım olduklarının altını çizmek gerekiyor.”