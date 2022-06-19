Milan Başkanı Paolo Scaroni, Serie A'nın durumundan şikayetçi: "Diğer en iyi Avrupa liglerine kıyasla Serie B gibiyiz"

Scaroni, hakemleri topun 90 dakikanın büyük bir bölümünde oyunda kalmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya çağırdı.

Milan başkanı Paolo Scaroni, Serie A'yı rakip Avrupa liglerinin çok gerisinde olmakla eleştirdi. Stadyumların kötülüğü ve oynanan gerçek futbolun eksikliği başlıca sebeplerdi.

Scaroni, İtalya Serie A ile Avrupa'nın diğer ligleri arasındaki farkın, durumu iyileştirmek için yakında bir şeyler yapılmazsa daha da büyüyeceğini iddia ediyor.

Serie A'yı Avrupa'da ikinci kademe bir turnuva olarak nitelendirdi ve hakemleri topun 90 dakikanın büyük bir bölümünde oyunda kalmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya çağırdı.

Ne söylendi?

Il Foglio ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Serie A, diğer en iyi Avrupa liglerine kıyasla Serie B oldu. Son 20 yılda hepsi aşağı yukarı bizi geçtiler.

"Sonuç olarak, sunduğumuz ürün, [Lionel] Messi ve [Kylian] Mbappe olmadan harika değil, çünkü kendimize imkan veremiyoruz.

"Bu şekilde devam edersek, futbol seçkinlerinden uzaklaşmaya devam edeceğiz."

Scaroni, modernize edilmesi gereken ciddi bir alanın stadyumlar olduğunu öne sürdü. “İnsanların zevk aldığı bir ürün sunmamız gerekiyor.

“Futbol bir spordur ama aynı zamanda bir gösteridir. İyi aydınlatılmış, her zaman taraftarlarla dolu, modern, çok büyük olmayan, çok küçük olmayan güzel bir stadyum gerektiren bir gösteri.”

Bununla birlikte, bir stadyumu iyileştirmeye çalışmanın İtalya'da zor bir istek olduğunu ve Milan'ın yeni bir stadyum inşası için ilk müsait yeri yakalamaya hazır olduğunu söyledi.

“İtalya'da altyapı oluşturmak ciddi bir sorun. Şimdi bir yıl sürecek yerel referandum olacak. Anlıyor musun? Tüm onayları, anlaşmaları ve hatta yerel referandumu biliyorsunuz.”

Ancak olumlu olduğunu da sözlerine ekledi: "San Siro'nun konumu açısından oldukça iyimserim."

Scaroni, hakemleri nüfuzlarını kullanmaya çağırdı ve yeterli futbol oynanmadığını öne sürdü. Dedi ki: "Gösterinin çok fazla oyun süresinden ve az kesintiden oluşması gerekiyor.

"Şubat ayında Milan-Udinese maçı 48 dakika ile tamamlandı. Böylesi sıkıcı. Hakemlerin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

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