Yeni transferlerine henüz lisans çıkartamayan Barcelona, bu probleme çözüm bulamazsa iki önemli yeni oyuncusunu kaybedebilir.

Serie A takımlarından Milan, kontratının sona ermesinin ardından Katalan ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Franck Kessie'nin yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, Kessie'yi sürpriz bir şekilde yeniden kadroya dahil etme ihtimali doğdu. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen oyuncu, bu hafta sonuna kadar lisansı çıkmazsa takımdan ayrılma hakkına sahip olacak.

Benzer bir durum Chelsea'den kadroya katılan Andreas Christensen için de geçerli olurken, Barcelona'nın içinde bulunduğu mali problemler başkan Joan Laporta ve ekibini bir hayli zorluyor. Robert Lewandowski de dahil olmak üzere yeni hiçbir oyuncusunun lisansını çıkartamayan Barcelona, şimdi Christensen ve Kessie krizlerini çözmeye odaklanmış durumda.

ESPN'de yer alan haberde her iki oyuncunun da kontratında sezonun ilk maçı oynandığı sırada lisanslarının çıkmaması halinde serbest kalabilecekleri yönünde bir madde olduğu belirtilirken, Barcelona'nın Cumartesi gününe dek nasıl bir formül izleyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Kessie yerine bir oyuncu arayan Milan da süreci yakından takip ediyor.