Milan, Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi'yi kadrosuna katmak istiyor. Rossoneri başkanı Gerry Cardinale'nin oyuncuya olan ilgisi, özellikle oyuncunun Lombardiya ekibinin taraftarı olması ve İtalya Ligi şampiyonu Inter Milan karşısında Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmasının ardından arttı.

İtalya'nın "Calciomercato" ağı, Cardinale'nin genç forveti Milan'a getirmek istediğini, oyuncunun kırmızı-siyah renklere olan açık hayranlığından faydalanmayı planladığını ortaya koydu. Tresoldi, salı akşamı iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasında San Siro'da Inter Milan ağlarına üç gol bırakmıştı.

Milan'ın oyuncuya olan ilgisi yeni başlamış değil; kulüp yönetimi uzun süredir oyuncunun gelişimini takip ediyor ve hakkında çok sayıda rapora sahip.

Cardinale, genç forvetin teknik değerinin gayet iyi farkında. Bu nedenle transfer dosyasından sorumlu yetkililerden, oyuncunun çevresiyle kurulan iletişimin gelişimini takip etmelerini istedi.

RedBird grubunun başkanı, kış transfer döneminde ya da önümüzdeki yaz oyuncuyu kadrosuna katmak üzere harekete geçmeye hazırlanırken, onun geleceğiyle ilgili sürekli bilgi sahibi olmak istiyor.

Mevcut durum

Hatırlatmak gerekirse, 2004 doğumlu Tresoldi'nin Club Brugge ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika ekibi, geçen ağustos ayında Roma'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

Aynı zamanda forvetin piyasa değeri 50 milyon euronun üzerine çıktı. Oyuncu, kulüplerle çıktığı 69 maçta 32 gol kaydetti; buna ek olarak Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla 27 maçta 16 gol attı.

Oyuncuya olan ilgi Milan ile sınırlı değil; birçok kulüp onu kadrosuna katmak için yarışıyor. Bunların arasında Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'ın yanı sıra Inter Milan'ın kendisi de yer alıyor.

Atalanta'nın eski sağ beki olan babası Emanuele'nin de kabul ettiği gibi, Tresoldi'nin Milan renklerine duyduğu tutku geleceğinin belirlenmesinde önemli bir faktör oluşturabilir ve Club Brugge'ü, 2025 yazında İsviçreli orta saha oyuncusu Ardon Jashari transferinde olduğu gibi İtalyan kulübüyle masaya oturmaya itebilir.



